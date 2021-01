Detalii DE SENZATIE din contractul lui Petrescu cu Kayserispor! Cati bani va incasa fostul antrenor al campioanei Romaniei

Dan Petrescu (52 ani) revine pe banca tehnica la o luna si jumatate de cand a plecat de la CFR Cluj!

00:15 Dan Petrescu a ajuns la o intelegere cu oficialii lui Kayserispor pe o perioada de un an si jumatate, plus o optiune de prelungire pentru inca un sezon, anunta Gazeta Sporturilor. Fostul antrenor al campioanei Romaniei va primi 400 000 de euro pana la finalul sezonului in curs, plus 100 000 de euro la semnatura.

Conform sursei citate, in sezonul urmator, Petrescu ar urma sa incaseze 850 000 de euro net, iar bonusurile propuse de sefii turci sunt absolut colosale.

Astfel, in cazul in care salveaza clubul de la retrogradare, Petrescu primeste 100 000 de euro. Aceeasi suma o va primi si daca echipa sa va termina pe primele 5 locuri in clasament, iar daca va reusi sa castige Cupa Turciei, urmeaza sa incaseze 200 000 de euro.

In cazul in care reuseste performanta incredibila de a castiga titlul in Turcia, 'Super Dan' va primi 500 000 de euro, suma pe care o mai poate primi daca reuseste sa o califice pe Kayserispor intr-o grupa europeana.

20:35 Presa din Turcia anunta ca fostul antrenor al lui CFR Cluj si oficialii lui Kayserispor ar fi ajuns la un acord, iar anuntul oficial urmeaza sa fie facut.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu oldu https://t.co/TTu9uBFvVS — Star Spor (@Star_Spor) January 4, 2021

20:00 Kayserispor a publicat pe pagina de Facebook o postare prin care il anunta pe Dan Petrescu, insa aceasta a fost stearsa la cateva minute.

Presa din Turcia anunta ca antrenorul de 53 de ani se afla in negocieri avansate cu echipa la care evolueaza Denis Alibec, Cristi Sapunaru si Silviu Lung Jr., Kayserispor.

Kayserispor este pe ultimul loc in Turcia dupa 15 etape si l-a demis pe Samet Aybaba dupa infrangerea de pe teren propriu cu Besiktas, scor 0-2.

Turcii noteaza ca oficialii clubului doresc sa numeasca intr-un timp cat mai scurt un nou antrenor si informeaza ca acestia s-au intalnit deja cu Dan Petrescu pentru o colaborare.

"Kayserispor a inceput discutiile cu antrenorul roman Dan Petrescu, dupa ce s-a despartit caile de Samet Aybaba", au scris jurnalistii de la Aajansspor.

Conform sursei citate, Petrescu le-a fost propus celor de la Kayserispor chiar de Marius Sumudica, cel care a antrenat echipa in sezonul 2017-2018.

Dan Petrescu si-a reziliat contractul cu CFR Cluj pe 20 noiembrie 2020 si a fost inlocuit pe banca echipei din Gruia de Edi Iordanescu.

In aceasta perioada, au existat mai multe zvonuri referitoare la un interes pentru Petrescu din zona Golfului, Al Nassr fiind echipa cea mai vehiculata.

De asemenea, 'Bursucul' a mai fost dorit si de echipe precum Sheffield Wednesday, Ludogorets sau Celtic.

In ciuda acestor oferte, impresarul lui Petrescu, Nikolai Pyrneu, a dezvaluit ca antrenorul roman si-ar dori sa revina in Rusia, unde a mai antrenat pe Kuban Krasnodar si pe Dinamo Moscova.

"Dan se simte foarte bine, se odihneste dupa ce a plecat de la CFR Cluj. Exista deja propuneri din Arabia Saudita, din Emiratele Arabe Unite, dar inca ne gandim. Dar, asa cum am spus de multe ori, prioritatea lui este sa se intoarca in Rusia.

Petrescu este pregatit sa lucreze, dar nu depinde de noi. TSKA Moscova ar fi interesanta pentru el. Este un club de top la nivel european, orice antrenor normal se vede la aceasta echipa. La fel ca la Spartak", a declarat Pyrneu pentru RIA Novosti.