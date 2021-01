BREAKING NEWS | Morutan isi face deja BAGAJELE! "Va fi cel mai scump jucator din istoria lor!" Anunt de ULTIMA ORA facut in Emirate

Olimpiu Morutan (21 de ani) poate pleca de la FCSB, un club din Emiratele Arabe Unite urmand sa poarte astazi negocieri pentru transferul sau.

12:15 Arabii spun ca transferul lui Olimpiu Morutan la Al Jazira se va face pentru 10 milioane de euro!

"Al Jazira ofera pentru romanul Morutan 10 milioane de euro, iar in cazul in care transferul se va face, el va deveni cel mai scump jucator transferat din istoria campionatului Romaniei", scriu jurnalistii de la UAE Sports News.

الجزيرة يطلب ضم الروماني موروتان مقابل 10 ملايين يورو و في حال انتقاله بهذا المبلغ سيكون اغلى لاعب ينتقل في تاريخ الدوري الروماني. pic.twitter.com/I6WF4Taw2m — UAE Sports News ???????? (@action_news) January 4, 2021

11:20 Florin Vulturar, impresarul lui Morutan: "Salariul lui Morutan poate fi peste 2 milioane de euro pe an! Vor mai fi discutii azi si maine."

Impresarul lui Morutan a oferit o noua reactie cu privire la transferul lui Morutan si spune ca negocierile vor continua inclusiv maine.

Gigi Becali a cerut initial 20 de milioane de euro, insa si-a scazut pretentiile la 15.

Morutan ar urma sa ajunga la un salariu de peste 2 milioane de euro!

"De pe o zi pe alta se pot intampla lucruri. Vor mai fi discutii azi si maine. Nu stiu daca Morutan va juca acolo sau va evolua in alta parte. Asta e discutia pe care o avem. Emirul care-l vrea are mai multe echipe, in Europa si in alte parti. Nu cred ca cineva da atatia bani pe un copil de 21 de ani ca el sa joace in Emirate. Am avut cateva discutii pe tema asta si vom vedea ce va fi. Sunt negocieri.

In momentul de fata, oferta este 10,5 milioane de euro. Becali nu accepta. Daca accepta, transferul se facea de saptamana trecuta. Da, probabil 15 milioane de euro vrea. Prima data a cerut 20 de milioane. Salariul lui Morutan poate fi de peste 2 milioane de euro anual. Poate nu de la inceput, dar poate ajunge acolo.

Probabil va juca un an in Emirate si probabil il vor da la un alt club dupa. El e un jucator spectaculos si nu gasesti usor un jucator ca el. Are calitati native extraordinare. E un numar 10", a spus Florin Vulturar, pentru Pro Sport.

Desi toata lumea se astepta ca Dennis Man (22 de ani) sa fie primul care o paraseste pe FCSB, Gigi Becali a primit o oferta neasteptata din zona Emiratelor Arabe Unite pentru Olimpiu Morutan, de 10.5 milioane de euro, iar transferul ar urma sa fie negociat astazi de impresarul Florin Vulturar.

"Nici mie nu-mi vine sa cred. E o oferta foarte mare. E posibil sa se faca transferul. E vorba de un salariu fabulos pentru Oli. Gigi e dispus sa negocieze, dar vrea 15 milioane de euro. Suntem foarte departe. Luni vom avea o discutie cu cei din Emirate si cu domnul Becali. E greu sa se plateasca 10 milioane pentru un jucator din Europa in acest moment", spunea Florin Vulturar, agentul lui Morutan.

Oferta facuta pe numele lui Morutan s-ar ridica la 10.5 milioane de euro, insa Gigi Becali incearca sa le forteze mana arabilor si sa obtina 15 milioane.

Clubul care ar urma se poarte negocierile finale pentru transferul lui Morutan este Al Jazira, care ocupa pozitia a doua in clasamentul Emiratelor Arabe Unite.

Salariul lui Morutan va fi unul urias in Emirate, urmand sa incaseze peste 1 milion de euro pe sezon.

De asemenea, Morutan ar putea sa isi petreaca doar un sezon in Emirate, la Al Jazira, dupa care ar putea sa faca pasul in MLS, la New York City. Seicul Mansour este patronul lui Al Jazira, dar le detine si pe Manchester City sau New York City.

"Parerea mea e ca Morutan e mai bun decat nivelul din zona Golfului. El trebuie sa joace inca un an la FCSB, constant, cu numarul 10, dupa care trebuie sa fie vandut in Europa pe o suma foarte mare, daca joaca in Europa League sau Champions League.

Daca ar fi sa ii dau un sfat lui Becali, l-as mai tine un an pe Morutan, dupa care ar pleca in Spania, Italia, unde se joaca fotbal. Este altruist, joaca pentru fotbalistii de la FCSB si pentru ofertele lor.

E extraordinar. El trebuie jucat in spatele varfurilor. Este unul dintre cei mai talentati romani din ultimii ani. Cu tot respectul pentru Hagi, el e mai bun decat Ianis", a declarat Valeriu Iftime, despre oferta primita de FCSB pentru Morutan.

Daca Gigi Becali va incasa 10.5 milioane de euro in schimbul lui Morutan, aproximativ 1 milion de euro vor merge catre FC Botosani, echipa care inca detine 10% din cota de piata a mijlocasului de la FCSB.