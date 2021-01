Transfer de senzatie incercat de FC Voluntari! Ilfovenii sunt aproape sa ia un jucator de la echipa lui Sumudica: "Am vorbit deja cu Sumi!"

Bogdan Andone l-a inlocuit pe Mihai Teja pe banca echipei din Voluntari.

Antrenorul de 45 de ani incearca sa califice echipa ilfoveana in playoff in acest sezon si, pentru a realiza acest lucru, a luat legatura cu Marius Sumdica, pentru a aduce un jucator de la Gaziantep sub forma de imprumut.

"Am vorbit duminica seara cu Sumi. Era foarte suparat dupa evenimentele de la ultimul meci, cand a fost egalat pe final, din penalty. De la una la alta, am discutat despre posibilitatea ca un jucator din lotul lor sa fie imprumutat la FC Voluntari in retur.

Diferenta de salariu e uriasa, dar Marius Sumudica va incerca sa vorbeasca cu jucatorul respectiv, pentru a-l indrepta catre FC Voluntari", a spus Bogdan Andone la Metropola TV, fata sa dea insa si numele jucatorului in cauza.

Echipa lui Andone a realizat deja doua transferuri importante in aceasta iarna, reusind sa ii aduca pe Marius Briceag de la FCSB si pe Lukas Droppa de la Gaz Metan.

Fostul antrenor de la FCSB si Astra va avea insa o misiune complicata in incercarea de a prinde unul din primele sase locuri, intrucat echipa sa se afla in acest moment doar pe pozitia a 13-a in Liga 1 cu 15 puncte dupa 15 etape.