Juan Camara, fotbalist cu meciuri la prima echipă a Barcelonei (inclusiv în Champions League, alături de Lionel Messi sau Luis Suarez) trecut și pe la Dinamo în ”era Cortacero”, va fi prezentat astăzi de Zaglebie Sosnowiec, formație din 1 Liga, divizia secundă din Polonia.

Dziś nie poczekamy do 19:06 i ogłosimy transfer trochę wcześniej, więc stay tuned ???????? pic.twitter.com/36PsiSMWaX

Spaniolul în vârstă de 29 de ani, care de regulă evoluează ca extremă dar poate fi folosit și ca mijlocaș central ofensiv, era legitimat încă din 2019 la Jagiellonia Bialystok, tot din Polonia, care l-a împrumutat mai întâi la Dinamo, apoi la CS Universitatea Craiova și ulterior la Sabah din Azerbaidjan.

La Zaglebie Sosnowiec a ajuns zilele trecute un alt fost dinamovist, atacantul Kamil Bilinski (35 de ani).

Polonezul evoluase în ultimele trei sezoane și jumătate la Podbeskidzie Bielsko Biala, cu care a retrogradat din Ekstraklasa, prima ligă, în 2021.

Let me take a selfie ???????? @BilinskiKamil pic.twitter.com/UMoGTKSazH