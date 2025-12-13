Andrei Grecu s-a întors în platou alături de redactorul-șef Sport.ro, Andru Nenciu, iar invitații emisiunii au fost Cristi Pulhac și Florin Gardoș. Emisiunea a început la ora 21:30 și s-a desfășurat până la 22:00.

Cristi Pulhac, ”aruncat sub autobuz” de doi antrenori români: „Eram supărat”

În timpul discuției despre situația lui Mohamed Salah la Liverpool, Cristi Pulhac a fost întrebat dacă a trăit vreodată un episod similar, în care să simtă că a fost „aruncat sub autobuz” de un antrenor. Fostul fundaș stânga nu a ezitat și a povestit deschis două momente delicate din cariera sa.

„(n.r. – Ai fost vreodată aruncat sub autobuz?) Da! Păi am avut o situație tot la fel cu Florin Marin atunci și, în momentul în care mi-am revenit după accidentare, tot la fel, cu Ciobotariu. Dar aici, cu Ciobotariu, nu a fost nici vina lui. Eram puțin supărat pe transferul pe care nu l-am prins”, a spus Cristi Pulhac în direct la Play ON Sport.

Cristian Pulhac, în vârstă de 41 de ani, a lucrat cu regretatul Florin Marin atât la Dinamo, cât și la echipa națională a României.

„Flocea” s-a stins din viață pe 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani, după o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere medical.

Cristi Pulhac a bifat peste 200 de meciuri în tricoul alb-roșu, a câștigat titlul în sezonul 2006–2007, două Cupe ale României și două Supercupe, având și trei selecții la echipa națională.

După plecarea din Ștefan cel Mare, a evoluat în Spania, Azerbaidjan, Polonia și Cipru, iar cariera de jucător și-a încheiat-o în 2018, la Academica Clinceni.

