Messi si Cristiano mai au mult de munca! Pele si-a 'actualizat' cifra golurilor marcate in cariera! :) Cate reusite considera brazilianul ca a avut de-a lungul timpului

Exista o dezbatere foarte aprinsa in fotbalul mondial in legatura cu totalul golurilor inscrise de legendarul brazilian.

In statisticile oficiale, fostul fotbalist al lui Santos si al lui New York Cosmos figureaza cu 767 de reusite pentru cluburi si pentru nationala.

Insa, fostul mare fotbalist si clubul la care si-a petrecut cea mai mare parte din cariera, Santos, considera ca Pele a inscris mai mult de 1000 de goluri de-a lungul timpului.

Mai exact, Pele si-a actualizat pagina de pe o retea de socializare, precizand ca in intreaga sa cariera a reusit sa marcheze nu mai putin de 1283 de goluri.

Acest lucru s-a intamplat in contextul in care, in urma cu putin timp, Lionel Messi i-a doborat brazilianuluo recordul oficial de goluri marcate pentru echipa de club, inscriind golul cu numarul 644 in meciul cu Real Valladolid.

De asemenea, in urma 'dublei' reusite in meciul cu Udinese, Cristiano Ronaldo a ajuns la cifra de 768 de goluri inscris atat pentru echipele de club cat si pentru nationala. Astfel, portughezul l-a depasit pe marele Pele in acest clasament, brazilianul avand in mod oficial 767 de goluri marcate.

Se pare insa ca fotbalistul de legenda al Braziliei nu a acceptat asa de usor aceste infrangeri si a decis sa le reaminteasca 'rivalilor' lui mai tineri ca de fapt mai au mult pana sa il ajunga.