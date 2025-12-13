Tehnicianul lui Inter îl va întâlni pe Daniele De Rossi, fostul său coleg de la AS Roma și actualul antrenor al formației patronate de Dan Șucu.



De Rossi, neînvins în campionat de când l-a înlocuit pe Patrick Vieira, a vorbit vineri despre relația specială pe care o are cu Chivu, încă din perioada în care împărțeau vestiarul „giallorossilor”.



„Eram foarte tineri când jucam împreună. Pe teren aveam mereu ceva de spus, atât tactic, cât și ca spirit. Cristian este un tip foarte inteligent. Victoriile lui mă bucură, evident nu și duminică seara. Merită succesul și aprecierile pe care le primește”, a declarat De Rossi.



Cristi Chivu, doar cuvinte de laudă la adresa unui rival: „Îl cunosc bine!”



Replica lui Chivu nu a întârziat și a fost la fel de caldă. Antrenorul nerazzurrilor a subliniat rolul special pe care italianul îl avea în vestiarul Romei.



„Îl respect foarte mult pe De Rossi. Îl cunosc foarte bine. Știu ce face el. Am petrecut patru ani minunați împreună. Era căpitan chiar și fără banderolă. I-am admirat mereu inteligența emoțională și fotbalistică extraordinară. Am amintiri minunate despre el”, a spus Chivu.



Inter se duelează duminică seară cu Genoa. Meciul este programat de la ora 19:00 pe „Luigi Ferraris”, LIVE TEXT pe Sport.ro!

