Premier League se vede pe VOYO!



Pe Turf Moor va avea loc un meci incendiar sâmbătă seară. Burnley, în goana spre salvarea de la retrogradare, primește vizita lui Fulham, într-un meci arbitrat de Michael Oliver, care va conta pentru etapa #16 din eșalonul de elită al Angliei.



Burnley - Fulham, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Gazdele, într-o situație critică



Burnley se află pe locul 19 în clasament, cu doar 10 puncte consemnate în 15 etape. Trei victorii, o remiză și 11 eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Scott Parker.



De cealaltă parte, Fulham e pe locul 15 cu 17 puncte. Formația dirijată de portughezul Marco Silva a bifat cinci victorii, la care s-au adăugat două remize și opt eșecuri.

