VIDEO Fabulos! Încă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare în primăvara Conference League

Fabulos! &Icirc;ncă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare &icirc;n primăvara Conference League Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Surpriza competiției nu se dezminte.

TAGS:
GibraltarNicholas PozoConference LeagueSigma Olomouclincoln red imps
Din articol

Lincoln Red Imps din Gibraltar a mai dat o lovitură în grupa unică din Conference League.

Joi seara a venit rândul celor de la Sigma Olomouc din Cehia să se recunoască învinși în fața surprizei din competiție: Lincoln Red Imps - SK Sigma Olomouc 2-1, cu marcatori Jan Koutny (autogol - 19), Nicholas Pozo (73), respectiv Daniel Vasulin (8). VIDEO AICI

Nicholas Pozo (foto) a fost desemnat jucătorul meciului - mijlocașul central de 20 de ani care evoluează în naționala Gibraltarului a primit nota 8.0 de la Sofascore.

Trupa din Gibraltar este astfel acum la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova și ocupă ultimul loc, 24 din 36, care asigură continuarea în competiție în primăvară.

La Sigma Olomouc fundașul stânga Andres Dumitrescu nu a fost în lot.

Rezultatele și marcatorii meciurilor din etapa a cincea din Conference League

BK Haecken - AEK Larnaca 1-1

Au marcat: Johan Hammar 90+4, respectiv Filip Helander (autogol) 65.

Breidablik - Shamrock Rovers Dublin 3-1

Au marcat: Viktor Margeirsson 35, Oli Omarsson 74, Kristinn Jonsson 90+2, respectiv Graham Burke 32.

FC Drita - AZ Alkmaar 0-3

Au marcat: Sven Mijnans 17, Isak Jensen 58, Ibrahim Sadiq 90.

FC Noah - Legia Varşovia 2-1

Au marcat: Matheus Aias 57, Nardin Mulahusejnovic 84, respectiv Mileta Rajovic 3.

Fiorentina - Dinamo Kiev 2-1

Au marcat: Moise Kean 18, Albert Gudmundsson 74, respectiv Mikola Mihailenko 55.

Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano 1-2

Au marcat: Jesus Imaz 44, respectiv Sergio Camello 6, Pacha 61.

KF Shkendija - Slovan Bratislava 2-0

Au marcat: Kenan Bajric (autogol) 33, Sebastjan Spahiu 45+1.

Samsunspor - AEK Atena 1-2

Au marcat: Harold Moukoudi (autogol) 4, respectiv Răzvan Marin 52, Aboubakary Koita 64.

Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2

Au marcat: Steven Nsimba 79, respectiv Albion Rrahmani 50, Matej Rynes 89.

Anzor Mekvabişvili (Universitatea) a ratat un penalty în min. 38 (şut peste poartă).

Aberdeen FC - RC Strasbourg 0-1

A marcat: Martial Godo 35.

Ismael Doukoure (Strasbourg) a ratat un penalty în min. 72 (a apărat Dimităr Mitov).

Hamrun Spartans - Şahtior Doneţk 0-2

Au marcat: Luca Meirelles 61, Isaque Silva 64.

KuPS Kuopio - Lausanne 0-0

Lech Poznan - FSV Mainz 1-1

Au marcat: Mikael Ishak 41 - penalty, respectiv Sota Kawasaki 28.

Cartonaş roşu: Nikolas Veratschnig (Mainz) 67.

Lincoln Red Imps - SK Sigma Olomouc 2-1

Au marcat: Jan Koutny (autogol) 19, Nicholas Pozo 73, respectiv Daniel Vasulin 8.

Rakow Czestochowa - Zrinjski Mostar 1-0

A marcat: Jonatan Brunes 45+5 - penalty.

Rapid Viena - Omonia Nicosia 0-1

A marcat: Angelos Neophytou 19.

HNK Rijeka - NK Celje 3-0

Au marcat: Daniel Adu Adjei 55, Dejan Petrovic 71, Toni Fruk 78.

Cartonaş roşu: Artemijus Tutyskinas (Celje) 76.

Shelbourne Dublin - Crystal Palace 0-3

Au marcat: Christantus Uche 11, Eddie Nketiah 25, Yeremy Pino 37.

Clasamentul din Conference League

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
Protest &icirc;n Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit &icirc;n stradă să ceară demiteri la v&acirc;rful Justiției. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a Rom&acirc;niei &icirc;n anii 90: &rdquo;El a format acea echipă&rdquo;
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a României în anii '90: ”El a format acea echipă”
ULTIMELE STIRI
Mesajul lui MM Stoica &icirc;n zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: &bdquo;Cea mai tare revenire!&rdquo;
Mesajul lui MM Stoica în zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: „Cea mai tare revenire!”
Cisotti, tutto per tutti
Cisotti, tutto per tutti
Toate calculele! Cum se califică FCSB &icirc;n play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord
Toate calculele! Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord
Gigi Becali a anunțat transferul imediat după FCSB - Feyenoord 4-3: &rdquo;Am semnat contractele&rdquo;
Gigi Becali a anunțat transferul imediat după FCSB - Feyenoord 4-3: ”Am semnat contractele”
Sorin C&acirc;rțu a &bdquo;mitraliat&rdquo; un jucător al Universității Craiova după eșecul cu Sparta Praga: &bdquo;Nu pot accepta&rdquo;
Sorin Cârțu a „mitraliat” un jucător al Universității Craiova după eșecul cu Sparta Praga: „Nu pot accepta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: &bdquo;Nu au avut nimic&rdquo;

Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: &rdquo;Nu mai cred &icirc;n el!&rdquo; / &rdquo;Nu se poate să fii at&acirc;t de slab!&rdquo;

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB &ndash; Feyenoord: &rdquo;&Icirc;i spun să răm&acirc;nă!&rdquo;

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”

Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: &bdquo;De asta a c&acirc;știgat FCSB!&ldquo;

Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“



Recomandarile redactiei
Mesajul lui MM Stoica &icirc;n zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: &bdquo;Cea mai tare revenire!&rdquo;
Mesajul lui MM Stoica în zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: „Cea mai tare revenire!”
Cisotti, tutto per tutti
Cisotti, tutto per tutti
Toate calculele! Cum se califică FCSB &icirc;n play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord
Toate calculele! Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord
Olandezii au descris &icirc;n trei cuvinte &rdquo;remontada&rdquo; din FCSB - Feyenoord
Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord
Romanian Conference League! Trei &bdquo;tricolori&rdquo; și-au asigurat prezența &icirc;n fazele eliminatorii
Romanian Conference League! Trei „tricolori” și-au asigurat prezența în fazele eliminatorii
Alte subiecte de interes
Rodri și Morata, suspendați de UEFA după ce au scandat Gibraltar este spaniol
Rodri și Morata, suspendați de UEFA după ce au scandat "Gibraltar este spaniol"
Prima măsură luată de UEFA după ce Rodri și Morata au apelat la scandări ofensatoare și discriminatorii
Prima măsură luată de UEFA după ce Rodri și Morata au apelat la scandări "ofensatoare și discriminatorii"
Pafos le oferă fanilor un &rdquo;pachet de vacanță exclusivist&rdquo; pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj &icirc;n grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Albion Rrahmani, din nou omul decisiv la Sparta Praga! Gol &icirc;n minutul 88 pentru trei puncte
Albion Rrahmani, din nou omul decisiv la Sparta Praga! Gol în minutul 88 pentru trei puncte
Victorie mare pentru un tricolor &icirc;n Conference League! A urcat peste &bdquo;U&rdquo; Craiova &icirc;n clasament
Victorie mare pentru un tricolor în Conference League! A urcat peste „U” Craiova în clasament
CITESTE SI
Marinescu, despre scrisoarea magistraților: &bdquo;Este inacceptabilă orice formă de persecuție. Acuzațiile trebuie clarificate&rdquo;

stirileprotv Marinescu, despre scrisoarea magistraților: „Este inacceptabilă orice formă de persecuție. Acuzațiile trebuie clarificate”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra &icirc;n țară. &bdquo;Cenzură pură&rdquo;

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Istoric: Este posibil să vedem cur&acirc;nd un lider autoritar &icirc;n fruntea Rom&acirc;niei. &ldquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla de pe o zi pe alta

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!