Lincoln Red Imps din Gibraltar a mai dat o lovitură în grupa unică din Conference League.

Joi seara a venit rândul celor de la Sigma Olomouc din Cehia să se recunoască învinși în fața surprizei din competiție: Lincoln Red Imps - SK Sigma Olomouc 2-1, cu marcatori Jan Koutny (autogol - 19), Nicholas Pozo (73), respectiv Daniel Vasulin (8). VIDEO AICI

Nicholas Pozo (foto) a fost desemnat jucătorul meciului - mijlocașul central de 20 de ani care evoluează în naționala Gibraltarului a primit nota 8.0 de la Sofascore.

Trupa din Gibraltar este astfel acum la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova și ocupă ultimul loc, 24 din 36, care asigură continuarea în competiție în primăvară.

La Sigma Olomouc fundașul stânga Andres Dumitrescu nu a fost în lot.

