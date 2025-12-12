Lincoln Red Imps din Gibraltar a mai dat o lovitură în grupa unică din Conference League.
Joi seara a venit rândul celor de la Sigma Olomouc din Cehia să se recunoască învinși în fața surprizei din competiție: Lincoln Red Imps - SK Sigma Olomouc 2-1, cu marcatori Jan Koutny (autogol - 19), Nicholas Pozo (73), respectiv Daniel Vasulin (8). VIDEO AICI
Nicholas Pozo (foto) a fost desemnat jucătorul meciului - mijlocașul central de 20 de ani care evoluează în naționala Gibraltarului a primit nota 8.0 de la Sofascore.
Trupa din Gibraltar este astfel acum la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova și ocupă ultimul loc, 24 din 36, care asigură continuarea în competiție în primăvară.
La Sigma Olomouc fundașul stânga Andres Dumitrescu nu a fost în lot.
Rezultatele și marcatorii meciurilor din etapa a cincea din Conference League
BK Haecken - AEK Larnaca 1-1
Au marcat: Johan Hammar 90+4, respectiv Filip Helander (autogol) 65.
Breidablik - Shamrock Rovers Dublin 3-1
Au marcat: Viktor Margeirsson 35, Oli Omarsson 74, Kristinn Jonsson 90+2, respectiv Graham Burke 32.
FC Drita - AZ Alkmaar 0-3
Au marcat: Sven Mijnans 17, Isak Jensen 58, Ibrahim Sadiq 90.
FC Noah - Legia Varşovia 2-1
Au marcat: Matheus Aias 57, Nardin Mulahusejnovic 84, respectiv Mileta Rajovic 3.
Fiorentina - Dinamo Kiev 2-1
Au marcat: Moise Kean 18, Albert Gudmundsson 74, respectiv Mikola Mihailenko 55.
Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano 1-2
Au marcat: Jesus Imaz 44, respectiv Sergio Camello 6, Pacha 61.
KF Shkendija - Slovan Bratislava 2-0
Au marcat: Kenan Bajric (autogol) 33, Sebastjan Spahiu 45+1.
Samsunspor - AEK Atena 1-2
Au marcat: Harold Moukoudi (autogol) 4, respectiv Răzvan Marin 52, Aboubakary Koita 64.
Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2
Au marcat: Steven Nsimba 79, respectiv Albion Rrahmani 50, Matej Rynes 89.
Anzor Mekvabişvili (Universitatea) a ratat un penalty în min. 38 (şut peste poartă).
Aberdeen FC - RC Strasbourg 0-1
A marcat: Martial Godo 35.
Ismael Doukoure (Strasbourg) a ratat un penalty în min. 72 (a apărat Dimităr Mitov).
Hamrun Spartans - Şahtior Doneţk 0-2
Au marcat: Luca Meirelles 61, Isaque Silva 64.
KuPS Kuopio - Lausanne 0-0
Lech Poznan - FSV Mainz 1-1
Au marcat: Mikael Ishak 41 - penalty, respectiv Sota Kawasaki 28.
Cartonaş roşu: Nikolas Veratschnig (Mainz) 67.
Lincoln Red Imps - SK Sigma Olomouc 2-1
Au marcat: Jan Koutny (autogol) 19, Nicholas Pozo 73, respectiv Daniel Vasulin 8.
Rakow Czestochowa - Zrinjski Mostar 1-0
A marcat: Jonatan Brunes 45+5 - penalty.
Rapid Viena - Omonia Nicosia 0-1
A marcat: Angelos Neophytou 19.
HNK Rijeka - NK Celje 3-0
Au marcat: Daniel Adu Adjei 55, Dejan Petrovic 71, Toni Fruk 78.
Cartonaş roşu: Artemijus Tutyskinas (Celje) 76.
Shelbourne Dublin - Crystal Palace 0-3
Au marcat: Christantus Uche 11, Eddie Nketiah 25, Yeremy Pino 37.
Clasamentul din Conference League