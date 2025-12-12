Toate calculele! Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord

Campioana României a revenit incredibil de la 1-3 și a dat lovitura în minutul 90+5, prin golul decisiv marcat de Florin Tănase.



Succesul i-a urcat pe „roș-albaștri” pe locul 27 în clasament, cu 6 puncte, la doar unul în spatele locului 24, ultimul care asigură prezența în play-off-ul pentru optimile de finală. Cu două etape rămase de disputat, FCSB are din nou șanse reale să continue parcursul european.



Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord

Scenariul ideal este clar: două victorii în ultimele două meciuri, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă), ar duce FCSB la 12 puncte și ar garanta calificarea în play-off-ul Europa League, fără a mai depinde de alte rezultate.



Varianta cu patru puncte, adică o victorie și un egal, ar însemna 10 puncte la finalul fazei ligii. Totuși, acest scenariu nu oferă siguranță totală.

