Toate calculele! Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord

Campioana României a revenit incredibil de la 1-3 și a dat lovitura în minutul 90+5, prin golul decisiv marcat de Florin Tănase.
Succesul i-a urcat pe „roș-albaștri” pe locul 27 în clasament, cu 6 puncte, la doar unul în spatele locului 24, ultimul care asigură prezența în play-off-ul pentru optimile de finală. Cu două etape rămase de disputat, FCSB are din nou șanse reale să continue parcursul european.
Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord
Scenariul ideal este clar: două victorii în ultimele două meciuri, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă), ar duce FCSB la 12 puncte și ar garanta calificarea în play-off-ul Europa League, fără a mai depinde de alte rezultate.
Varianta cu patru puncte, adică o victorie și un egal, ar însemna 10 puncte la finalul fazei ligii. Totuși, acest scenariu nu oferă siguranță totală.
În sezonul trecut, două echipe cu 10 puncte au ratat calificarea la golaveraj, iar FCSB stă slab la acest capitol, cu un raport negativ de 7-11.
Obținerea a doar trei puncte în ultimele două etape ar duce FCSB la 9 puncte, o zestre care, în teorie, ar putea fi suficientă, dar doar în condițiile unor rezultate favorabile în meciurile directe ale contracandidatelor.
Șansele sunt însă mici, mai ales având în vedere faptul că formații precum Celtic sau Ludogoreț Razgrad, aflate pe locurile 23 și 24, au adunat deja șapte puncte.
Fără nicio victorie în ianuarie, FCSB este eliminată sigur din competițiile europene.
FCSB are în fața deplasarea la Zagreb și meciul cu Fenerbahce la București
Trupa lui Charalambous are acum în față meciul cu Dinamo Zagreb, programat pe 22 ianuarie 2026. Croații sunt o rivală directă în lupta pentru ultimele locuri de play-off, ocupând locul 25, cu 7 puncte.
Ultimul test este cu Fenerbahce, pe 29 ianuarie, pe Arena Națională. Ora de începere a ambelor meciuri este 22:00