Donatiile lui Gigi Becali in lupta cu coronavirusul au ajuns si in afara Romaniei! Pentru ce tara a donat patronul ros-albastrilor

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, s-a implicat masiv in lupta impotriva COVID-19 si a donat sute de mii de euro catre spitalele din Romania, insa nu s-a oprit aici. Acesta a donat bani si in Republica Moldova.

"Am donat de ordinul sutelor de mii. Am dat si in Moldova. Am luat medicamente. Am dat la Cahul, in Republica Moldova, la doua spitale", a spus Gigi Becali, la Antenasport.

"Am platit 120.000 de pastile de antidot din Rusia si nu le puteam primi daca nu aveam aprobarea de la Minister. Acum am primit aprobarea. Pastilele vin din Rusia, le-am platit, trebuie sa ajunga 120.000 de pstile de antidot. E un medicament pe care l-am platit. Nu este acreditat de Uniunea Europeana, dar poate fi adus. Eu fac totul gratuit. Am luat medicamentul si il dau gratuit la Matei Bals. Ei distribuie mai departe unde e nevoie. Cu toata averea mea, eu vreau sa ajut oamenii", a mai spus Gigi Becali.