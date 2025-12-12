Mesajul lui MM Stoica în zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: „Cea mai tare revenire!”

Mesajul lui MM Stoica &icirc;n zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: &bdquo;Cea mai tare revenire!&rdquo; Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a reacționat vineri dimineață, după succesul incredibil obținut de campioana României în fața olandezilor de la Feyenoord, scor 4-3.

TAGS:
FCSBMihai StoicaEuropa League
Din articol

Oficialul roș-albaștrilor a ținut să le mulțumească celor peste 22.000 de fani care au creat o atmosferă senzațională pe Arena Națională, la un meci cu un scenariu de film.

La câteva ore după fluierul final al unui duel interzis cardiacilor, MM Stoica a postat un mesaj plin de entuziasm pe rețelele de socializare, catalogând victoria drept un moment de referință pentru sportul rege din România.

„Mulțumim Peluzei Nord și tuturor celor care au ales să fie pe Arena Națională martorii celei mai tari reveniri din istoria fotbalului românesc!”, a scris oficialul campioanei pe pagina sa de Facebook.

Scenariu halucinant pe Arena Națională

Euforia lui Mihai Stoica este justificată de modul dramatic în care trupa lui Elias Charalambous a obținut cele trei puncte. Olandezii conduceau cu 3-1 în minutul 51, după golul lui Sauer, moment în care soarta meciului părea pecetluită, mai ales că bucureștenii pierduseră oameni importanți precum Ngezana și Lixandru din cauza accidentărilor.

Totuși, campioana a găsit resurse nebănuite. Puștiul Mihai Toma a dat semnalul revenirii, Mamadou Thiam a egalat în minutul 87, iar căpitanul Florin Tănase a aruncat tribunele în aer în minutul 90+5, finalizând o acțiune superbă creată de Cisotti.

Acest succes vine ca o gură de oxigen pentru roș-albaștri, care veneau după o serie neagră de patru eșecuri consecutive în Europa League. Grație victoriei cu Feyenoord, FCSB rămâne cu șanse reale în cursa pentru calificare, urmând să înfrunte Dinamo Zagreb și Fenerbahce în ultimele etape programate în ianuarie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
Protest &icirc;n Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit &icirc;n stradă să ceară demiteri la v&acirc;rful Justiției. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Reacția lui Elias Charalambous c&acirc;nd a auzit că FC Botoșani le-a pregătit prime jucătorilor pentru meciul cu FSCB
Reacția lui Elias Charalambous când a auzit că FC Botoșani le-a pregătit prime jucătorilor pentru meciul cu FSCB
&bdquo;Nu am ce să fac!&rdquo; Ștefan Bichir,&nbsp;discuție aprinsă cu fanii CSA. FSCB, tot mai aproape de revenirea &icirc;n Ghencea
„Nu am ce să fac!” Ștefan Bichir, discuție aprinsă cu fanii CSA. FSCB, tot mai aproape de revenirea în Ghencea
Concluziile lui Ilie Dumitrescu după prima repriză a derby-ului Rapid - FSCB: A fost echipa mai agresivă
Concluziile lui Ilie Dumitrescu după prima repriză a derby-ului Rapid - FSCB: "A fost echipa mai agresivă"
ULTIMELE STIRI
Cisotti, tutto per tutti
Cisotti, tutto per tutti
Toate calculele! Cum se califică FCSB &icirc;n play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord
Toate calculele! Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord
Gigi Becali a anunțat transferul imediat după FCSB - Feyenoord 4-3: &rdquo;Am semnat contractele&rdquo;
Gigi Becali a anunțat transferul imediat după FCSB - Feyenoord 4-3: ”Am semnat contractele”
Fabulos! &Icirc;ncă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare &icirc;n primăvara Conference League
Fabulos! Încă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare în primăvara Conference League
Sorin C&acirc;rțu a &bdquo;mitraliat&rdquo; un jucător al Universității Craiova după eșecul cu Sparta Praga: &bdquo;Nu pot accepta&rdquo;
Sorin Cârțu a „mitraliat” un jucător al Universității Craiova după eșecul cu Sparta Praga: „Nu pot accepta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: &bdquo;Nu au avut nimic&rdquo;

Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: &rdquo;Nu mai cred &icirc;n el!&rdquo; / &rdquo;Nu se poate să fii at&acirc;t de slab!&rdquo;

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB &ndash; Feyenoord: &rdquo;&Icirc;i spun să răm&acirc;nă!&rdquo;

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”

Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: &bdquo;De asta a c&acirc;știgat FCSB!&ldquo;

Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“



Recomandarile redactiei
Cisotti, tutto per tutti
Cisotti, tutto per tutti
Toate calculele! Cum se califică FCSB &icirc;n play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord
Toate calculele! Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 4-3 cu Feyenoord
Fabulos! &Icirc;ncă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare &icirc;n primăvara Conference League
Fabulos! Încă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare în primăvara Conference League
Olandezii au descris &icirc;n trei cuvinte &rdquo;remontada&rdquo; din FCSB - Feyenoord
Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord
Romanian Conference League! Trei &bdquo;tricolori&rdquo; și-au asigurat prezența &icirc;n fazele eliminatorii
Romanian Conference League! Trei „tricolori” și-au asigurat prezența în fazele eliminatorii
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mihai Stoica &icirc;l taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: Putea să nu mai spună nimic!
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: &rdquo;Mă enervează foarte tare!&rdquo;
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
FCSB, față &icirc;n față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana Rom&acirc;niei din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
Adversar cu două fețe! Cum au descris-o austriecii pe campioana Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
CITESTE SI
Marinescu, despre scrisoarea magistraților: &bdquo;Este inacceptabilă orice formă de persecuție. Acuzațiile trebuie clarificate&rdquo;

stirileprotv Marinescu, despre scrisoarea magistraților: „Este inacceptabilă orice formă de persecuție. Acuzațiile trebuie clarificate”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra &icirc;n țară. &bdquo;Cenzură pură&rdquo;

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Istoric: Este posibil să vedem cur&acirc;nd un lider autoritar &icirc;n fruntea Rom&acirc;niei. &ldquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla de pe o zi pe alta

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!