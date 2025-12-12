Mesajul lui MM Stoica în zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: „Cea mai tare revenire!”

Oficialul roș-albaștrilor a ținut să le mulțumească celor peste 22.000 de fani care au creat o atmosferă senzațională pe Arena Națională, la un meci cu un scenariu de film.
La câteva ore după fluierul final al unui duel interzis cardiacilor, MM Stoica a postat un mesaj plin de entuziasm pe rețelele de socializare, catalogând victoria drept un moment de referință pentru sportul rege din România.
„Mulțumim Peluzei Nord și tuturor celor care au ales să fie pe Arena Națională martorii celei mai tari reveniri din istoria fotbalului românesc!”, a scris oficialul campioanei pe pagina sa de Facebook.
Scenariu halucinant pe Arena Națională
Euforia lui Mihai Stoica este justificată de modul dramatic în care trupa lui Elias Charalambous a obținut cele trei puncte. Olandezii conduceau cu 3-1 în minutul 51, după golul lui Sauer, moment în care soarta meciului părea pecetluită, mai ales că bucureștenii pierduseră oameni importanți precum Ngezana și Lixandru din cauza accidentărilor.
Totuși, campioana a găsit resurse nebănuite. Puștiul Mihai Toma a dat semnalul revenirii, Mamadou Thiam a egalat în minutul 87, iar căpitanul Florin Tănase a aruncat tribunele în aer în minutul 90+5, finalizând o acțiune superbă creată de Cisotti.
Acest succes vine ca o gură de oxigen pentru roș-albaștri, care veneau după o serie neagră de patru eșecuri consecutive în Europa League. Grație victoriei cu Feyenoord, FCSB rămâne cu șanse reale în cursa pentru calificare, urmând să înfrunte Dinamo Zagreb și Fenerbahce în ultimele etape programate în ianuarie.