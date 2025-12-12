Mesajul lui MM Stoica în zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: „Cea mai tare revenire!”

Oficialul roș-albaștrilor a ținut să le mulțumească celor peste 22.000 de fani care au creat o atmosferă senzațională pe Arena Națională, la un meci cu un scenariu de film.



La câteva ore după fluierul final al unui duel interzis cardiacilor, MM Stoica a postat un mesaj plin de entuziasm pe rețelele de socializare, catalogând victoria drept un moment de referință pentru sportul rege din România.



„Mulțumim Peluzei Nord și tuturor celor care au ales să fie pe Arena Națională martorii celei mai tari reveniri din istoria fotbalului românesc!”, a scris oficialul campioanei pe pagina sa de Facebook.

