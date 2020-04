Antalya se poate transforma intr-un adevarat sat olimpic pentru echipele din Liga 1! Cati bani trebuie sa scoata cluburile din buzunar

FRF a propus ca etapele ramase de disputat sa se joaca in Antalya, iar echipele din Liga 1 au fost de acord.

Antalya este destinatia de cantonament preferata a echipelor de fotbal, iar varianta propusa de oficialii federatiei poate prinde contur. Cristi Voicu, unul dintre oamenii care se ocupa cu organizare deplasarilor in Turcia in perioada de pregatire, este cel care a venit cu ideea si care a explicat ce implica o asemenea masura inedita.

”A fost ideea mea. Mai intai trebuie sa discutam cu hotelurile de acolo, care sunt inchise deocamdata, dar Antalya este cea mai buna varianta pentru a încheia sezonul.

E singura zona in care gasim hoteluri pentru toata lumea. In plus, statiunile de acolo nu sunt foarte populate, asa ca riscul de contaminare ar fi unul foarte mic", explica Cristi Voicu, pentru DigiSport.

De asemenea, acesta a oferit informatii conform carora si alte campionate iau in calcul incheierea sezoanelor in Antalya.

"Suntem in discutii pentru a proceda la fel si in campionatele din Serbia, Turcia si Italia. Timp de 2-3 saptamani, echipele s-ar antrena in izolare. Apoi, meciurile s-ar disputa o data la trei zile, ca sa putem incheia repede. Estimez ca ar dura doua luni cu totul. Ideal ar fi sa reincepem rapid, pe la jumatatea sau sfarsitul lunii mai.

In zona Antalya există cel putin cinci-sase stadioane care ofera conditii bune de Liga 1. Ca buget, ar fi costuri intre 40-50 de euro de persoana pe zi. Tinand cont ca toate echipele ar fi acolo, deci n-ar mai avea de efectuat alte deplasari, nu e o suma foarte mare", a declarat Voicu, pentru sursa citata.

Deplasarea in Turcia s-ar efectua in conditii speciale, cu testari atat la plecare, cat si la sosire.

"Inainte de plecarea in Antalya, toti jucatorii sunt testati. Se merge pe un culoar verde la aeroport, iar in Turcia mai are loc o testare. Apoi urmeaza perioada de antrenamente si izolare. Acelasi tratament va fi aplicat si jurnalistilor care vor face deplasarea", a incheiat specialistul.