Un fotbalist din Liga 1 a fugit din Suceava: „Acum, e mai mare pericolul de lup si de urs, decat de coronavirus” 

El s-a mutat la marginea padurii, aproape de granita cu Ucraina.

Mihai Roman, fotbalistul lui FC Botosani, a lasat locuinta din Suceava, epicentrul epidemiei de coronavirus sin Romania, si s-a retras aproape de Putna si de granita cu Ucraina, unde colinda padurile si dealurile cu cele doua fete ale lui. Fostul mijlocas de la FC Brasov, Rapid, FCSB si Toulouse spune ca aceasta pauza e bine venita, pentru ca se recupereaza dupa o accidentare grava si, peste o luna, sotia sa va naste doua fetite gemene.

„Eu oricum nu puteam sa joc, pentru ca m-am operat in ianuarie de ligamente incrucisate. E o accidentare grava, dar e cea mai usoara dintre cele trei accidentari serioase pe care le-am avut. Am mai avut tendonul lui Ahile si tibie si peroneu. Dintre ele, prima a fost cea mai grava, am stat 8 luni de zile, cand jucam in Franta, apoi a venit si fractura, dupa 6 luni. A fost o perioada foarte grea, asa ca acum nu ma plang. Am suruburi in picioare, parca sunt Robocop.

Acum sunt in recuperare, care merge destul de bine. Eu am sansa ca am reusit sa imi fac o sala de fitness acasa, pot sa fac exercitii si o pregatire aproape completa. Am inceput sa fac exercitii cu mingea, de curand pot sa fac si alergare pe banda si bicicleta, forta, tot… La mine se poate spune ca e tot raul spre bine, pentru ca e un timp castigat aceasta pauza fortata. Nu mai aveam nicio speranta sa prind vreun meci in play-off, dar o sa pot juca, daca recuperarea merge bine si se reincepe campionatul. In mod normal, in 5-6 luni imi revin, deci in iunie ar trebui sa fiu apt ca joc.

Cand nu au mai putut sa mearga copiii la scoala, am plecat din oras, din Suceava. Am o casa la Vicov, aproape de Putna, la 60km de Suceava, langa granita cu Ucraina. Stam aici, e loc mai mult, e altceva. Daca ramaneam in Suceava, era greu. Pot sa ies din casa, pentru ca sunt aproape de padure, sunt toata ziua in padure, pe dealuri. Glumind, la mine e pericolul mai mare de lup si de urs, decat de coronavirus. E bine ca au copiii unde sa se joace, nici nu vreau sa ma gandesc cum e acum pentru oamenii de la oras care au copii. Sa ne dea Dumnezeu sanatate si o sa trecem si peste incercarea asta grea. Nu am contact cu cei de la Suceava, dar din ce am mai vorbit cu oamenii e mai ok situatia, de cand a venit Armata.

Stiu ca a aparut informatia ca sunt imprumutat la Botosani, dar eu am revenit liber de contract, nu mai am legatura cu FCSB. Noi, Botosaniul, eram intr-o forma buna, speram sa revenim tot pe linia asta, dar vom vedea ce va fi dupa vacanta fortata. Se vorbeste de trei saptamani de pregatire, dar cam trebuie facuta pregatire cat s-a luat vacanta, pentru ca altfel vom fi predispusi la accidentari.

Eu am mai stat cu familia asa mult. In Franta, aveam antrenament dimineata si, in rest, eram toata ziua acasa, acolo nu existau cantonamente. La meciurile din deplasare, in ziua meciului zburam cu charterul si apoi ne intorceam imediat dupa partida. Acasa, mergeam direct la stadion pentru meci. Nici la Botosani, cu Marius Croitoru, nu avem cantonamente, ne cheama tot in ziua meciului.

Dimineata fac antrenament, apoi stau cu fetele pe afara, merg cu ele, ma plimb pe dealuri, prin padure, fac treaba prin curte, ca sa treaca timpul mai repede, seara ma mai uit la stiri... Nu fac mancare, se ocupa sotia de gatit. O mai ajut cu cate ceva, dar ea e sefa in bucatarie. Am vazut ca unii fotbalisti s-au mai bagat in bucatarie in perioada asta, dar eu nu sunt innebunit cu gatitul. Avem foisor, gratar in curte... Acum asteptam, pentru ca sotia e insarcinata, avem doua fete si mai asteptam inca doua, o sa avem gemene. Pentru mine e perioada de respiro, pentru ca peste o luna o sa am cantonament si acasa.

Nu ma pregatesc sa devin antrenor, nu am nicio atractie pentru aceasta meserie. Poate ca mi-ar placea sa antrenez copii, dar nu echipe de seniori. Nu ma vad la seniori, eu sunt un tip mai linistit si nu imi place sa ma cert cu nimeni. Oricat ai fi de antrenor si de diplomat, ies discutii, nu poti sa multumesti pe toata lumea. Mai bine stau linsitit”, a declarat Roman pentru Sport.ro.