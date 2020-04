Inchisoarea unde 73% din prizonieri au fost testati pozitiv de coronavirus! Aproape 2000 de oameni sunt infectati 

O inchisoare de stat a confirmat numeroase cazuri de coronavirus in randul detinutilor, dar si al angajatilor.

Inchisoarea Marion County State din Ohio are cel putin 1828 cazuri confirmate de coronavirus, dupa ce au inceput un program de testare agresiv al tuturor detinutilor. In plus, 109 angajati au fost si ei depistati pozitiv.

"Deoarece testam pe toata lumea, inclusiv pe cei care nu au simptome, primim rezultate pozitive si de la cei care nu ar fi fost testati in mod normal pentru ca erau asimptomatici", au declarat oficialii Departamentului de Reabilitare si Corectie din Ohio.

In randul inchisorilor din Ohio, s-a descoperit un numar de 2400 de cazuri in randul prizonierilor, ceea ce duce la un procent de 20% din toate cazurile din Ohio.