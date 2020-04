"Asta vor!" Detalii cutremuratoare despre tara care sfideaza in continuare coronavirusul! De ce nu s-a oprit fotbalul si care este motivul uluitor din spatele acestei decizii

Fotbalul din Belarus nu a fost oprit in perioada pandemiei de coronavirus.

Belarus este tara care sfideaza in continuare coronavirusul. Presedintele Alexander Lukashenko a indemnat populatia, sa bea vodka, sa faca sport si sauna si nu se vor infecta cu COVID-19.

Costin Curelea, cel mai cunoscut jucator roman care a evoluat pentru o echipa din Belarus, a povestit care este motivul pentru care populatia nu se teme de coronavirus si de ce nu s-a oprit fotbalul.

"Discursul lui Alexander Lukashenko nu este nici primul si nici ultimul discurs ciudat al presedintelui, dar cred ca avum chiar nu este momentul sa glumim pe aceasta tema. Am remarcat asta personal, dar m-am mai si interesat dupa aceea la un prieten foarte bun pe care mi l-am facut acolo si am ajuns la concluzia ca locuitorii din Belarus au mare incredere in politicienii lor. Asa sunt educati.

Cei de acolo, din Belarus, cred ca profita de aceasta situatie pentru a face mai cunoscut campionatul, dar si jucatorii, la nivel european. S-a incercat tot timpul ridicarea nivelului campionatului intern, dar niciodata nu prea au fost bagati in seama. Dar, se pare ca au reusit acum. Nivelul fotbalului de acolo nu este foarte ridicat si din cauza infrastructurii, dar sunt cateva cluburi organizate foarte bine, cel mai reprezentativ fiind Bate Borisov", a spus Costin Curelea, la Digi.

Costin Curelea a evoluat pentru Dinamo Minsk, echpa la care a ajuns in anul 2013 de la Sportul Studentesc.