Gigi Becali nu s-a răzgândit. Este gata să facă o ”reconstrucție” în perioada de mercato din iarnă și a rezolvat deja două transferuri, printre care și cel al lui Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș de al FCU Craiova.



Gigi Becali anunță transferul lui Kevin Ciubotaru



Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga de la Hermannstadt, este următorul transfer pus la cale de FCSB. Gigi Becali anunță că a semnat deja actele, astfel că mai rămâne doar ca jucătorul să fie de acord cu mutarea.



În schimbul fundașului recent convocat la naționala României, FCSB va plăti nu mai puțin de 450.000 de euro. Această sumă reprezintă clauza de reziliere din contractul său cu Hermannstadt.



”La Ciubotaru am semnat contractele club-club. El a zis că așteaptă să treacă meciurile și semnează și el. Dacă am vorbit cu băiatul acum 3 luni și a zis: 'să vină perioada de iarnă, că vreau să mă concentrez'. Dacă a zis băiatul că vrea să se concentreze.. Dar cluburile au semnat”, a spus Becali, la Digi Sport.



Kevin ar reprezenta și o soluție pentru regula U21 la FCSB. Gigi Becali a spus, în repetate rânduri, că nu este mulțumit de variantele pe care echipa sa le are la dispoziție, astfel că este de așteptat ca un jucător eligibil pentru această regulă să fie transferat în această iarnă.



La Hermannstadt, fundașul stânga este titular incontestabil. A evoluat în 18 meciuri, în campionat și Cupa României, reușind să bifeze un assist.



FCSB - Feyenoord 4-3. Campioana rămâne ”în cărți” pentru calificarea în primăvara europeană



În urma acestui rezultat, FCSB ajunge la șase puncte și păstrează șanse pentru o calificare în TOP 24, chiar dacă va avea în față două meciuri grele până la finalul grupei principale, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



La încheierea fazei ligii, primele 8 clasate se califică direct în optimile Europa League. Formațiile clasate pe locurile 9-24 ajung în play-off-ul Europa League, unde se vor lupta în dublă manșă pentru un loc în optimi.

