Imagini incredibile cu doctorii infectati cu coronavirus! Ce s-a intamplat cu pielea lor dupa tratament 

Dr. Yi Fan si Dr. Hu Weifeng, amandoi de 42 de ani, au fost diagnosticati in aceasi zi cu coronavirus, 18 ianuarie. Starea celor doi s-a agravat si au fost nevoiti sa petreaca saptamani bune in spital.

Cat timp au fost internati, pielea celor doi a devenit neagra in lupta cu virusul mortal.

Dr. Yi, un cardiolog din China, si-a revenit dupa infectarea cu coronavirus dupa ce doctorii l-au conectat la un aparat de ventilatie mecanica pentru 39 de zile.

Acesta s-a recuperat aproape complet, dupa cum a declarat pentru CCTV, desi inca nu putea merge fara ajutor. Acesta a spus ca lupta cu virusul i-a afectat sanatatea mentala, la fel ca si conditia fizica si a avut nevoie de consiliere pentru a se recupera.

Colegul sau, Dr. Hu, a fost intr-o situatie si mai dificila, dupa ce chiar doctorul care l-a tratat a spus ca starea sa mentala a fost afectata grav de virus.

Dr. Li a declarat ca schimbarea culorii de piele a doctorilor a fost un rezultat al medicamentelor folosite in tratament.

