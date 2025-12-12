Cisotti se aruncă la sacrificiu cu capul în gheata lui Bos, îi fură mingea fundașului australian de la Feyenoord și aleargă ca nebunul spre poarta adversă. E minutul 96 și, în mod normal, oricine se împiedică în portar încercând să dribleze. Dar italianul FCSB-ului își găsește energia nu se știe de unde, îl depășește pe Wellenreuther și îi pune mingea pe tavă lui Tănase, care face 4-3!

Rar vezi un asemenea meci, o asemenea răsturnare de situație în fața unei formații importante din Europa, reprezentanta unui fotbal olandez care, teoretic, e mult peste al nostru.

Bineînțeles că a greșit și Van Persie, antrenorul lor și fosta mare vedetă a lui Arsenal, dar asta ne interesează mai puțin. Impresionantă a fost încăpățînarea jucătorilor fecesebiști după ce au fost conduși cu 3-1 din minutul 51. Cred că orice altă echipă românească s-ar fi resemnat, fotbaliștilor li s-ar fi îngreunat picioarele și, foarte posibil, ar mai fi primit un gol sau mai multe.

Cred că Tănase și Compania și-au adunat toate nerealizările din acest sezon, toate frustrările legate de brambureala din echipă, toată neputința arătată până acum și au jucat cu disperare, ca și cum de meciul ăsta ar fi depins cariera lor viitoare.

De ce nu-l putem naturaliza pe Cisotti?

Revenind la Cisotti, dacă ar exista această posibilitate legală, el ar trebui naturalizat în vederea meciului cu Turcia din baraj. Niciun jucător român nu are, la ora actuală, spiritul lui de luptă și eficiența lui în joc. Se implică la fiecare duel cu toată ființa, depune un efort supraomenesc în astfel de meciuri decisive. Ne-ar putea ajuta, ar putea fi un exemplu pentru tricolori. Din păcate, procesul de naturalizare, de obținere a cetățeniei române, e unul de durată, complicat, care poate dura câțiva ani.

„Tutto per tutti” („Totul pentru toți”) ar putea fi deviza italianului de 32 de ani, care își pune fiecare picătură de energie în slujba echipei și care a reușit aseară două pase decisive.

M-a mai impresionat Târnovanu, și el cu niște intervenții supranaturale, care au ținut-o pe FCSB în joc, una în minutul 90, la 3-3! Apoi, e de remarcat curajul micului Toma, despre care mulți au spus și am spus că nu are ce căuta în echipă, că FCSB joacă, de fapt, în 10 oameni când el e pe teren. Ei, iată, că Piticul ne-a infirmat acum, a dat golul care a relansat meciul și a făcut și un joc defensiv foarte bun.

Nu-l putem omite din lista de remarcați pe Chiricheș. Intrat în minutul 65, după accidentarea lui Ngezana, a fost imperial în defensivă, a clarificat jocul și a avansat spre jumătatea adversă când a fost cazul. Bineînțeles, are o carieră în spate în campionate puternice și la națională, dar să nu uităm că are și o vârstă, 36 de ani împliniți pe 14 noiembrie.

Și-a scos pârleala pentru acest sezon în care a fost mai mult dat afară decât pe teren și Edjouma, dar cred că și Thiam și-a recâștigat locul pentru la anul.

A fost într-adevăr o seară magică pentru FCSB și chiar pentru fotbalul românesc. O victorie în care nu mai credea nimeni, mai ales la 1-3, o evoluție entuziasmantă și șanse rămase pentru încă o calificare în primăvara europeană.

Succes la Zagreb și apoi fie ce-o fi acasă cu Fenerbahce!

