Antrenorul ajuns la 60 de ani și-a adus aminte de jucători români pe care i-a „scos” în fotbalul mare.

Andru Nenciu l-a avut invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro pe Ionuț Chirilă , alături de care a făcut o radiografie a fotbalului românesc.

Ionuț Chirilă a vorbit de mai mulți foști jucători pe care i-a format pe vremea când antrena naționala României de tineret, dar și echipele de juniori ale lui Dinamo și Rapid.

Tehnicianul a fost întrebat cât ar valora Lucian Sânmărtean pe piața de transferuri din zilele noastre, iar Ionuț Chirilă nu a ezitat și l-a cotat pe fostul jucător de la FC Vaslui și FCSB la 100 de milioane de euro.

„(n.r. Cât ar fi valorat astăzi Lucian Sânmărtean) Dacă ascensiunea lui era cea pe care am preconizat-o, adică dacă ar fi plecat pe niște principii corecte și el se dezvolta așa cum l-am luat eu atunci, Sânmărtean astăzi ar fi valorat 100 de milioane de euro și era jucător de Real Madrid sau de Barcelona.

Eu l-am luat pe Sânmărtean la 14 ani și țin minte că Federația (n.r. Federația Română de Fotbal) voia să mă dea afară pentru că spunea că e prea slab și prea mic.”, a dezvăluit Ionuț Chirilă, în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

Lucian Sânmărtean a evoluat de-a lungul carierei la Gloria Bistrița, formație unde s-a și format, Panathinaikos, FC Utrecht, FC Vaslui, FCSB, Al-Ittihad, Pandurii, Al-Taawoun și FC Voluntari.

Echipa pentru care mijlocașul a jucat cele mai multe meciuri este de departe FC Vaslui, unde a adunat 149 de partide și a reușit 12 goluri și 39 de pase decisive.

Ajuns la 46 de ani, Lucian Sânmărtean s-a retras din fotbal în 2018 de la FC Voluntari.