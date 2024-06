În cadrul emisiunii "Emoții Europene", moderată de Cătălin Oprișan și Andru Nenciu, Lucian Sânmărtean, fost internațional, a retrăit amintiri de la ultimul turneu final la care a participat naționala României.

Lucian Sânmărtean: "Am tot sperat"

Întrebat despre convocarea sa la turneul final din 2016, Lucian Sânmărtean a povestit cum a sperat pentru patru ani de zile ca acest lucru să se întâmple. Momentul a venit, iar la vârsta de 32 de ani, Sânmărtean a jucat un rol crucial într-o campanie de calificare în care România a rămas neînvinsă.

Echipa națională făcea parte atunci din grupa F a preliminariilor, alături de Irlanda de Nord, Ungaria, Finlanda, Insulele Feroe și Grecia.

"De la 28 la 32, patru ani de zile m-am tot gândit (N.r - La convocare).

Am tot sperat, și era logic, jucam cu Vaslui în grupele Europa League. Evoluțiile nu erau chiar atât de șterse încât să nu poți fii văzut, încât să nu poti fii selecționat. Dar în momentul în care am ajuns la Steaua, poate și maturitatea pe care o dobândisem, nu am mai avut accidentări, nu am mai pierdut niciun antrenament, niciun joc. Valoarea a început să crească, și încrederea în mine a început să crească și atunci și lucrurile au fost normale", a povestit Lucian Sânmărtean, la emisiunea "Emoții Europene".

Emoții Europene, de luni până vineri, LIVE pe SPORT.RO și VOYO

Emisiunea "Emoții Europene", difuzată pe SPORT.RO și VOYO, oferă fanilor ocazia de a retrăi momente deosebite de la Campionatele Europene prin poveștile și amintirile unor personalități importante din fotbalul românesc. Emisiunea se desfășoară zilnic, cu excepția week-end-urilor, în perioada 29 mai - 13 iunie, și este prezentată de la ora 11:00.

