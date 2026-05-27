Ultima dată antrenor în 2021, la Academica Clinceni, Chirilă a vorbit în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, printre altele, și despre sezonul 2025/26 câștigat de Universitatea Craiova, club patronat de Mihai Rotaru.

Chirilă a evidențiat că, în fapt, nimeni nu ar fi meritat să câștige titlul, prin prisma marilor carențe din jocul tuturor echipelor. Tehnicianul a admis însă că Universitatea Craiova s-a impus datorită perseverenței lui Rotaru.

Ionuț Chirilă: ”Titlul ăsta trebuia să vină mai devreme”

Universitatea Craiova are putere financiară de ani buni, iar Chirilă e convins că oltenii trebuiau să aducă titlul pe ”Ion Oblemenco” - stadion despre care a spus că are atmosferă sud-americană - mult mai devreme.

”Ciudat campionat. Mă gândeam când au luat 4 de la Farul, echipă la retrogradare, apoi bat 5-0 en fanfare un 'U' Cluj care era pe val. Un campionat pe care nimeni nu merita să îl câștige. Nimeni ca valoare de echipă, toate cu multe carențe în joc.

Însă, Craiova a meritat acest campionat, în primul rând datorită perseverenței și insistenței lui Mihai Rotaru, care este un om care a făcut cel mai puternic club din România.

El a avut niște probleme cu managementul tehnic de-a lungul anilor, campionatul ăsta trebuia să vină mult mai devreme, dar, una peste alta, cu atmosfera sud-americană din Bănie, cu victoria unui oraș care aștepta de atâta timp un titlu, cu o echipă care și-a adjudecat un titlu câștigând o finală fără drept de apel împotriva Universității Cluj, de la care mă așteptam mult mai mult.

Una peste alta, este un titlu meritat, venit după 35 de ani. Craiova renaște în fotbalul românesc. Să vedem dacă va avea și continuitate. Cam asta a fost povestea”, a spus Chirilă la Poveștile Sport.ro.

Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc cu 50 de puncte. După zece etape desfășurate în play-off, echipa pregătită de Filipe Coelho a bifat șase victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri.