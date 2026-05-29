Londonezii au încheiat Premier League, eșalonul de elită al Angliei care se vede pe VOYO, pe locul 17 în clasament cu 41 de puncte, fiind la două lungimi de West Ham, prima retrogradată în Championship.

După 38 de etape desfășurate în sezonul 2025/26, Tottenham Hotspur a bifat 10 victorii, 11 rezultate de egalitate și 17 înfrângeri

De ce are nevoie cel mai mult Radu Drăgușin: ”Sunt jucători dependenți de lucrurile astea”

Ionuț Chirilă, ultima dată antrenor la Academica Clinceni, a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro. Chirilă, printre altele, a fost întrebat și despre Radu Drăgușin.

El a evidențiat că internaționalul român are mare nevoie de un antrenor care să-i dea încredere. De la venirea lui Roberto De Zerbi la Spurs, Drăgușin nu a bifat decât două minute!

”(n.r. Ce viitor îi vezi lui Radu Drăgușin?) Este foarte important care va fi viitorul antrenor al lui Drăgușin, în cazul în care pleacă de la Tottenham. Pentru a-i valorifica mai bine calitățile. Sunt jucători care sunt dependenți de niște antrenori, care au încredere în ei, care știu să-i antreneze la nivel maxim, care știu să le ridice cota pe piață, să joace pe posturile pe care ei sunt cei mai performanți.

Depinzi foarte mult de antrenor. Așa că, lui Radu Drăgușin pot să-i doresc să intre pe mâna unui antrenor care să-i dea credit și chiar dacă face jocuri mai puțin bune, joacă pe un post decisiv. Ai greșit, te-ai curățat. Radu Drăgușin are nevoie de un antrenor care să creadă în el până la Dumnezeu”, a spus Ionuț Chirilă la Poveștile Sport.ro.

Drăgușin a fost adus la Spurs de la Genoa în urmă cu doi ani și jumătate pentru 28 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 20 de milioane de euro, la fel ca acum.