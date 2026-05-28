FCSB a traversat unul dintre cele mai complicate sezoane din istoria sa. A ratat în premieră calificarea în play-off, iar vineri seară își va juca ultima șansă de a merge în cupele europene. Finala barajului contra lui Dinamo se joacă pe Stadionul Arcul de Triumf, în manșă unică.

Ionuț Chirilă vrea să antreneze la FCSB: "Gigi Becali ar putea să învețe fotbal numai cu mine"

După multe săptămâni în care Gigi Becali a căutat un antrenor pentru FCSB, Marius Baciu a fost ales pentru a conduce meciurile din barajul pentru Conference League. Tehnicianul a semnat un contract până vara viitoare, astfel că sunt șanse bune să rămână la echipă, mai ales dacă va trece de Dinamo.

FCSB nu duce însă lipsă de candidați la postul de antrenor. Ionuț Chirilă (60 de ani) a recunoscut la emisiunea Poveștile Sport.ro că ar fi o mare provocare să lucreze cu Gigi Becali la FCSB.

"Bineînțeles că Gigi Becali. Numai cu mine ar putea să învețe fotbal!", a spus Ionuț Chirilă, când a fost întrebat cu ce patron din Liga 1 ar fi o provocare să lucreze.