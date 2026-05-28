VIDEO EXCLUSIV Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"

Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: &quot;Numai cu mine învață fotbal&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB încearcă să își salveze sezonul cu o calificare in extremis în preliminariile Conference League, însă misiunea se anunță dificilă în barajul cu Dinamo.

TAGS:
Ionut ChirilaFCSBGigi Becali
Din articol

FCSB a traversat unul dintre cele mai complicate sezoane din istoria sa. A ratat în premieră calificarea în play-off, iar vineri seară își va juca ultima șansă de a merge în cupele europene. Finala barajului contra lui Dinamo se joacă pe Stadionul Arcul de Triumf, în manșă unică.

Ionuț Chirilă vrea să antreneze la FCSB: "Gigi Becali ar putea să învețe fotbal numai cu mine"

După multe săptămâni în care Gigi Becali a căutat un antrenor pentru FCSB, Marius Baciu a fost ales pentru a conduce meciurile din barajul pentru Conference League. Tehnicianul a semnat un contract până vara viitoare, astfel că sunt șanse bune să rămână la echipă, mai ales dacă va trece de Dinamo.

FCSB nu duce însă lipsă de candidați la postul de antrenor. Ionuț Chirilă (60 de ani) a recunoscut la emisiunea Poveștile Sport.ro că ar fi o mare provocare să lucreze cu Gigi Becali la FCSB.

"Bineînțeles că Gigi Becali. Numai cu mine ar putea să învețe fotbal!", a spus Ionuț Chirilă, când a fost întrebat cu ce patron din Liga 1 ar fi o provocare să lucreze. 

Ionuț Chirilă: "FCSB va fi o echipă când Gigi va învăța fotbal. Problema e cine îl învață fotbal pe Gigi"

Chirilă, care a antrenat ultima dată la Academica Clinceni, în 2021, susține că "lipsa de cultură fotbalistică" a lui Gigi Becali a făcut ca FCSB să nu mai domine campionatul din România în ultimii ani.

"Dacă la FCSB se va întâmpla ce s-a întâmplat până acum, situația va fi la fel. Adică o echipă care poate câștiga orice jucător din România să câștige campionatul o dată la 10 ani. Și pierde campionatele cu Voluntari, Unirea Slobozia, cu Iași, cu Târgu Mureș, echipe din partea a doua a clasamentului.

FCSB nu este o echipă. Acolo, selecția nu se face în baza unei filozofii de joc câștigătoare. FCSB nu este niciodată un bloc funcțional. Este un conglomerat de jucători.

Când echipa este slabă și este doar un conglomerat de valori individuale, fără să fie transpuse într-un joc colectiv, jucătorii pe care îi aduci n-ai cu ce să-i compari. Și nu îți dai seama niciodată dacă cei pe care îi aduci sunt peste cei pe care îi ai. Și atunci devine un malaxor de jucători și niciodată nu poți avea relații și automatisme de joc.

Asta se întâmplă la FCSB de ani întregi. Lipsa de cultură fotbalistică a lui Gigi Becali face ca lucrurile astea să se întâmple. FCSB va fi o echipă când Gigi va învăța fotbal. Problema e cine îl învață fotbal pe Gigi", a mai spus Ionuț Chirilă, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

  • Ionuț Chirilă i-a lansat în fotbalul mare pe Florentin Petre, Cătălin Hîldan, Mihai Tararache, Laurențiu Lică, Ionuț Voicu și a avut un rol important în ascensiunea unor jucători precum Nicolae Mitea, Ciprian Marica, Lucian Sânmărtean, Florin Bratu sau Daniel Niculae.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
ULTIMELE STIRI
Darius Olaru a spus-o clar înainte de derby-ul Dinamo - FCSB: „Nu există favorită”
Darius Olaru a spus-o clar înainte de derby-ul Dinamo - FCSB: „Nu există favorită”
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
Șoc la Paris! Jannik Sinner, eliminat în turul doi la Roland Garros, după ce a condus cu 2-0 la seturi
Șoc la Paris! Jannik Sinner, eliminat în turul doi la Roland Garros, după ce a condus cu 2-0 la seturi
AC Milan și-a găsit antrenor! Viitorul rival al lui Cristi Chivu nu mai vrea să audă de România
AC Milan și-a găsit antrenor! Viitorul rival al lui Cristi Chivu nu mai vrea să audă de România
Arbitrul de la Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League!
Arbitrul de la Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri



Recomandarile redactiei
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
Darius Olaru a spus-o clar înainte de derby-ul Dinamo - FCSB: „Nu există favorită”
Darius Olaru a spus-o clar înainte de derby-ul Dinamo - FCSB: „Nu există favorită”
Șoc la Paris! Jannik Sinner, eliminat în turul doi la Roland Garros, după ce a condus cu 2-0 la seturi
Șoc la Paris! Jannik Sinner, eliminat în turul doi la Roland Garros, după ce a condus cu 2-0 la seturi
AC Milan și-a găsit antrenor! Viitorul rival al lui Cristi Chivu nu mai vrea să audă de România
AC Milan și-a găsit antrenor! Viitorul rival al lui Cristi Chivu nu mai vrea să audă de România
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Alte subiecte de interes
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
Ai auzit, Gigi? Ionuț Chirilă: ”Vreau să-i transmit ceva lui Becali”
Ai auzit, Gigi? Ionuț Chirilă: ”Vreau să-i transmit ceva lui Becali”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!