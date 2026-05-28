FCSB a traversat unul dintre cele mai complicate sezoane din istoria sa. A ratat în premieră calificarea în play-off, iar vineri seară își va juca ultima șansă de a merge în cupele europene. Finala barajului contra lui Dinamo se joacă pe Stadionul Arcul de Triumf, în manșă unică.
După multe săptămâni în care Gigi Becali a căutat un antrenor pentru FCSB, Marius Baciu a fost ales pentru a conduce meciurile din barajul pentru Conference League. Tehnicianul a semnat un contract până vara viitoare, astfel că sunt șanse bune să rămână la echipă, mai ales dacă va trece de Dinamo.
FCSB nu duce însă lipsă de candidați la postul de antrenor. Ionuț Chirilă (60 de ani) a recunoscut la emisiunea Poveștile Sport.ro că ar fi o mare provocare să lucreze cu Gigi Becali la FCSB.
"Bineînțeles că Gigi Becali. Numai cu mine ar putea să învețe fotbal!", a spus Ionuț Chirilă, când a fost întrebat cu ce patron din Liga 1 ar fi o provocare să lucreze.
Chirilă, care a antrenat ultima dată la Academica Clinceni, în 2021, susține că "lipsa de cultură fotbalistică" a lui Gigi Becali a făcut ca FCSB să nu mai domine campionatul din România în ultimii ani.
"Dacă la FCSB se va întâmpla ce s-a întâmplat până acum, situația va fi la fel. Adică o echipă care poate câștiga orice jucător din România să câștige campionatul o dată la 10 ani. Și pierde campionatele cu Voluntari, Unirea Slobozia, cu Iași, cu Târgu Mureș, echipe din partea a doua a clasamentului.
FCSB nu este o echipă. Acolo, selecția nu se face în baza unei filozofii de joc câștigătoare. FCSB nu este niciodată un bloc funcțional. Este un conglomerat de jucători.
Când echipa este slabă și este doar un conglomerat de valori individuale, fără să fie transpuse într-un joc colectiv, jucătorii pe care îi aduci n-ai cu ce să-i compari. Și nu îți dai seama niciodată dacă cei pe care îi aduci sunt peste cei pe care îi ai. Și atunci devine un malaxor de jucători și niciodată nu poți avea relații și automatisme de joc.
Asta se întâmplă la FCSB de ani întregi. Lipsa de cultură fotbalistică a lui Gigi Becali face ca lucrurile astea să se întâmple. FCSB va fi o echipă când Gigi va învăța fotbal. Problema e cine îl învață fotbal pe Gigi", a mai spus Ionuț Chirilă, la emisiunea Poveștile Sport.ro.
- Ionuț Chirilă i-a lansat în fotbalul mare pe Florentin Petre, Cătălin Hîldan, Mihai Tararache, Laurențiu Lică, Ionuț Voicu și a avut un rol important în ascensiunea unor jucători precum Nicolae Mitea, Ciprian Marica, Lucian Sânmărtean, Florin Bratu sau Daniel Niculae.