În direct la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”, Ionuț Chirilă (60 de ani) a urmărit și un scurt material video cu Nicolae Mitea (41 de ani), cel care a ales, după mulți ani în care a fost retras, să revină în fotbal ca antrenor la academia Barcelonei din România.

Fostul star de la Ajax Amsterdam a ratat un transfer la Barcelona, la vârsta de 16 ani. A fost foarte aproape de a semnat cu gruparea catalană, dar totul a luat o întorsătură neașteptată, mutare pe care Chirilă o regretă și astăzi.

Ionuț Chirilă regretă că Mitea n-a mai ajuns la Barcelona

Ultima oară antrenor la Academica Clinceni, în urmă cu cinci ani, Ionuț Chirilă crede că Mitea putea ajunge unul dintre cei mai mari jucători ai României.

„Dacă mă asculta pe mine, acum era la academie, dar era la La Masia. În primul rând, el are o urmă de regret. Dacă mă asculta pe mine, acum avea și vreo 70 de milioane de euro la talentul pe care-l avea. Era cu contractul aproape semnat, apoi știe toată lumea ce s-a întâmplat.

I-am spus 'dacă pe legitimația ta scrie FC Barcelona pentru o singură noapte, a doua zi te cumpărau 30 de echipe fără să știe dacă n-ai o mână, un picior sau nu vezi'. El avea 16 ani, Barcelona l-ar fi transformat într-un jucător mondial”, a spus Ionuț Chirilă, la ”Poveștile Sport.ro”.

VIDEO - Nicolae Mitea, antrenor la academia Barcelonei din România