În direct la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”, Ionuț Chirilă (60 de ani) a urmărit și un scurt material video cu Nicolae Mitea (41 de ani), cel care a ales, după mulți ani în care a fost retras, să revină în fotbal ca antrenor la academia Barcelonei din România.
Fostul star de la Ajax Amsterdam a ratat un transfer la Barcelona, la vârsta de 16 ani. A fost foarte aproape de a semnat cu gruparea catalană, dar totul a luat o întorsătură neașteptată, mutare pe care Chirilă o regretă și astăzi.
Ionuț Chirilă regretă că Mitea n-a mai ajuns la Barcelona
Ultima oară antrenor la Academica Clinceni, în urmă cu cinci ani, Ionuț Chirilă crede că Mitea putea ajunge unul dintre cei mai mari jucători ai României.
„Dacă mă asculta pe mine, acum era la academie, dar era la La Masia. În primul rând, el are o urmă de regret. Dacă mă asculta pe mine, acum avea și vreo 70 de milioane de euro la talentul pe care-l avea. Era cu contractul aproape semnat, apoi știe toată lumea ce s-a întâmplat.
I-am spus 'dacă pe legitimația ta scrie FC Barcelona pentru o singură noapte, a doua zi te cumpărau 30 de echipe fără să știe dacă n-ai o mână, un picior sau nu vezi'. El avea 16 ani, Barcelona l-ar fi transformat într-un jucător mondial”, a spus Ionuț Chirilă, la ”Poveștile Sport.ro”.
VIDEO - Nicolae Mitea, antrenor la academia Barcelonei din România
Cariera lui Nicolae Mitea | Numele lui e gravat și astăzi la Amsterdam
Și-a început cariera la Dinamo, iar în 2003 a prins transferul vieții, la Ajax Amsterdam, unde a fost coleg cu mai multe nume sonore ale fotbalului, precum Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Ryal Babel, Edgas Davids, Maarten Stekelenburg sau Klaas-Jan Huntelaar.
- Numele lui Nicolae Mitea este gravat la loc de cinste la muzeul stadionului ”Johan Cruyff”, casa lui Ajax Amsterdam și a echipei naționale a Olandei. Pe ”Wall of Fame” de la Amsterdam se găsesc numele tuturor jucătorilor care au scris istorie în tricoul ”lăncierilor”. Nu lipsesc nici Cristi Chivu, Bogdan Lobonț sau George Ogăraru.
În 2008 a ales să se întoarcă la Dinamo, deși, povestea el, a fost dorit în Serie A de cluburi precum Lazio sau Genoa.
"Am avut oferte de la Lazio şi Genoa de 700-800.000 euro, dar eu am vrut mai mult. Nu banii mă interesează în mod special, dar am considerat că cele două oferte sunt inferioare valorii mele. Iubesc campionatul italian şi nu joc doar pentru bani", spunea Mitea, în 2010.
14 goluri a marcat Nicolae Mitea pentru Ajax Amsterdam, în 75 de partide, în toate competițiile. Cu ”lăncierii” a câștigat un titlu și o Cupă a Olandei, iar pe Johan Cruyff Arena, numele său este inscipționat pe ”Wall of Fame”, alături de alți jucători importanți care au trecut pe la Ajax, printre care și Bogdan Lobonț, George Ogăraru sau Cristian Chivu.
Ultimul gol marcat de Mitea a fost în 2011, la inaugurarea stadionului ”Ilie Oană” din Ploiești. Acesta evoluat pentru Petrolul și a marcat chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat de ”câini” cu 5-1.