În cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, Ionuț Chirilă, ultima dată antrenor la Academica Clinceni în urmă cu cinci ani, a vorbit, printre altele, despre Dinamo și Rapid.

El a evidențiat că echipa din ”Ștefan cel Mare” a practicat cel mai bun fotbal în partea a doua a campionatului, fără să aibă valorile individuale de la celelalte cluburi din play-off.

Mai mult decât atât, Ionuț Chirilă a ținut să puncteze și faptul că nu a înțeles cum Rapid a reușit să o învingă în prima rundă a play-off-ului pe Dinamo. Asta în ideea în care giuleștenii au fost pământ de flori celelalte nouă etape din play-off.

Ionuț Chirilă: ”Rapid este o enigmă”

”Nu vreau să neglijez faptul că, din punctul de vedere al forței colective, al organizării jocului, neavând valorile individuale ale Craiovei, ale Rapidului și nici ale CFR-ului, Dinamo a făcut cel mai bun fotbal în acest play-off, dar și ea cu niște fluctuații inexplicabile.

I-am spus lui Andrei Nicolescu, după ce am văzut căderea abruptă a Rapidului, 'băi, cum a putut să te bată Rapidul în halul ăsta, fără drept de apel, cu acel 2-0?'. Ai impresia că Rapid nu mai poate să bată pe nimeni în România.

Este o enigmă. Asta demonstrează că nu un conglomerat de valori individuale poate câștiga un titlu, așa cum s-a întâmplat ani de zile cu PSG până să vină Luis Enrique și să-i înregimenteze în trasee și automatisme de joc și să creeze acel bloc funcțional cu care a zdrobit tot”, a spus Ionuț Chirilă la Poveștile Sport.ro.

Rapid a terminat pe locul 5 în play-off cu 34 de puncte. Formația dirijată în sezonul 2025/26 de Costel Gâlcă a bifat o singură victorie, trei remize și șase eșecuri în partea a doua a campionatului.

Dinamo a terminat stagiunea pe locul 4 cu 39 de puncte. Gruparea lui Zeljko Kopic a consemnat în play-off trei victorii, patru rezultate de egalitate și trei înfrângeri.