Fosta campioană a României a încheiat pe locul opt în clasamentul play-out-ului Superligii cu 37 de puncte. În nouă runde, FCSB a înregistrat patru victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Gruparea roș-albastră s-a calificat în barajul pentru Europa unde, în primul meci, a învins-o pe FC Botoșani cu 4-3. ”Finala” pentru un loc în preliminariile Conference League are loc vineri seară, de la 20:30, contra lui Dinamo.

Ionuț Chirilă l-a pus la zid pe Gigi Becali și a dat verdictul despre FCSB: ”Se întâmplă de ani de zile!”

Pentru baraj, patronul Gigi Becali l-a pus antrenor principal pe Marius Baciu. Pe FCSB a mai antrenat-o în acest sezon Elias Charalambous (sezonul regulat), Mirel Rădoi (primele 5 etape din play-out) și Lucian Filip și Alin Stoica (finalul play-out-ului).

Prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, antrenorul cu licență Pro, Ionuț Chirilă, a explicat că FCSB nu este o echipă și că acest lucru nu se va schimba niciodată din cauza lipsei de cultură fotbalistică a patronului Gigi Becali.

”Dacă la FCSB se va întâmpla ce s-a întâmplat până acum, situația va fi aceeași. O echipă care poate să cumpere orice jucător din România câștigă două campionate la zece ani. Și pierde titluri cu Voluntari, Unirea Slobozia, Târgu Mureș, Iași. Cu echipe din partea a doua a clasamentului. Că ea niciodată nu este o echipă.

La FCSB, selecția nu se face în baza unei filozofii de joc câștigătoare. FCSB nu e un bloc funcțional, e un conglomerat de jucători. Ca să știi ce jucători trebuie să iei, echipa trebuie să fie extrem de puternică. Dacă la mine în linia de mijloc - Hîldan, Tararache, Petre, Cîmpeanu - intra un jucător peste ăștia, era de 24 de karate.

Când echipa e slabă și e un conglomerat de valori individuale, jucătorii pe care-i aduci nu ai cu cine să-i compari și nu știi dacă sunt peste cei pe care-i ai. Și devine un malaxor de jucători și nu poți să ai relații și automatisme de joc. Asta se întâmplă la FCSB de ani întregi.

Lipsa de cultură fotbalistică a lui Gigi Becali face ca lucrurile astea să se întâmple. FCSB va fi o echipă când Gigi va învăța fotbal. Problema e cine îl va învăța pe Gigi fotbal”, a spus Ionuț Chirilă.