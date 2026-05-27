Invitat al lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro, antrenorul Ionuț Chirilă, acum stabilit în Franța, și-a spus părerea despre noua campioană a României, Universitatea Craiova.

”Ciudat campionat” pentru Ionuț Chirilă

”Ciudat campionat, mă gândeam cum au luat 4 de la Farul, echipă la retrogradare! Apoi, au bătut 5-0, en fanfare (n.r. - în ”finala” cu U Cluj).

Un campionat pe care, după părerea mea, nimeni nu merita să-l câștige. Nimeni, ca valoare de echipă, pentru că toate au multe carențe în joc.

Însă Craiova a meritat acest campionat în primul rând datorită perseverenței și insistenței lui Mihai Rotaru, un om care din punct de vedere administrativ a făcut cel mai puternic club din România, probabil. Cele mai bune condiții pentru a face fotbal și performanță sunt la Craiova.

El a avut niște probleme cu managementul tehnic, pentru că de-a lungul anilor a numit niște oameni nepotriviți pentru stilul Craiovei și pentru ce-a însemnat Craiova. Campionatul ăsta trebuia să vină mult mai devreme”, a explicat Ionuț Chirilă la Poveștile Sport.ro.

Tehnicianul de 60 de ani nu a mai antrenat de când s-a despărțit de Academica Clinceni.

În cariera sa, Ionuț Chirilă a mai antrenat echipe precum Electromagnetica București, CSM Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna și ASA Târgu Mureș.

La începutul carierei de tehnician, Chirilă a pregătit juniorii lui Dinamo, într-o echipă campioană cu nume ca Florentin Petre, Cătălin Hîldan sau Mihai Tararache.