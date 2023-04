Rapid ocupă abia locul cinci în play-off-ul Superligii, cu 27 de puncte acumulate.

Rapid are la dispoziție nouă etape pentru a recupera opt puncte

Cu nouă etape înainte de finalul sezonului, giuleștenii sunt devansați de FCV Farul Constanța (35p), CFR Cluj (33p), FCSB (30p) și CSU Craiova (28p), în timp ce pe ultima poziție se află Sepsi OSK (21p). Primul loc merge în preliminariile Champions League, locul doi se califică direct în calificările Conference League, iar locul al treilea joacă baraj cu câștigătoarea play-out-ului pentru un loc în cea de-a treia competiție europeană, acolo unde merge și câștigătoarea Cupei României.

Pentru trupa lui Adi Mutu urmează meciurile cu FCV Farul (1 aprilie), Sepsi OSK (10 aprilie), CSU Craiova (16 aprilie), FCSB (21 aprilie) și CFR Cluj (28 aprilie). În 2023, Rapidul sărbătorește Centenarul clubului, înființat în 1923 în cartierul Grivița sub denumirea "Asociația Culturală și Sportivă CFR București".

Clubul are în palmares trei titluri de campioană a României (1966-1967, 1998-1999, 2002-2003) și alte 14 poziții de vicecampioană națională (1936-1937, 1937-1938, 1939-1940, 1940-1941, 1948-1949, 1950, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1969-1970, 1970-1971, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006). Florin Manea, fiul lui Nicolae Manea, fostul mare jucător al Rapidului, crede că echipa trebuie să încerce cu toată convingerea să aducă al patrulea titlul al giuleștenilor, deși șansele par acum destul de mici.

"Sunt miracole, se întâmplă în fiecare an"

"Pare că CFR Cluj, FCSB și Constanța se vor bate pentru titlu. Nu cred mulți că Rapidul poate emite pretenții, dacă te uiți la clasament. Dar play-off-ul e echilibrat, valorile sunt apropiate. Totdeauna noi sperăm, chiar dacă pare imposibil. Indiferent cu cineva joacă echipa, noi, suporterii, vrem să câștigăm. Rapidiștii cred în miracole. Sunt miracole, se întâmplă în fiecare an. De ce nu s-ar întâmpla și să luăm titlul anul ăsta? Dacă faci calculele matematice, normal nu am avea șanse.

Dar niciodată nu se știe la fotbal. Uitați-vă la ce au făcut Viitorul, Oțelul, Astra. Au reușit Leicester (n.r. - campioană în Premier League, 2015-2016), Verona (n.r. - Hellas Verona, campioană în Serie A, 1984-1985), Nottingham Forest (n.r. - campioană în First Division, 1977-1978 / dublă câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni, 1978-1979 și 1979-1980), Nantes (n.r. - campioană în Ligue 1, 2000-2001), Grecia (n.r. - campioană europeană în 2004), doar ce îmi vine acum în minte. Sunt atâtea exemple, dacă nu crezi nu ai șanse de reușită.

"Dan Petrescu și Gică Hagi au stiluri clar diferite"

Dan Petrescu și Gică Hagi au stiluri clar diferite. Cred că Petrescu are experiență mai mare, e mai obișnuit cu presiunea, la fel și echipa sa. Depinde și de forma de moment a jucătorilor. Titlul depinde de multe lucruri. Eu cred că Rapidul este unde este în clasament în proporție de 70% datorită suporterilor. Pun mare presiune pe adversari, e foarte greu să joci în Giulești. Multe meciuri au fost câștigate cu publicului, care le-au dat avântul necesar să forțeze. Nu au fost meciuri strălucite, dar jucătorii s-au autodepășit. E greu să câștigi în Giulești.

"Poate Gigi Becali are experiență de antrenor, că e de 20 de ani la FCSB"

Nu pot să zic că Mutu nu are experiență. Dacă luăm toată Liga 1, sunt puțini antrenori cu experiență. Cine are experiență, Pintilii? Poate Gigi Becali are experiență de antrenor, că e de 20 de ani antrenor la FCSB. Dică face niște lucruri bune la Mioveni, dar nu poți să spui că are o experiență foarte mare. Toni Petrea a făcut miracole la Chindia. Nu mai sunt Pițurcă, Florin Marin, Hizo, oameni cu experiență mare. Antrenorii cu experiență au plecat afară, Șumudică, Răzvan Lucescu, Olăroiu... Cred că Bergodi e cel mai experimentat din Liga 1. Napoli are experiență, mai ales la Craiova", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea