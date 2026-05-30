Adus cu statul de vedetă de la marea rivală Dinamo pentru un milion de euro și cu Alexandru Musi oferit la schimb, Dennis Politic nu a reușit să se impună la FCSB, iar după jumătate de sezon a fost împrumutat la o echipă care luptă pentru evitarea retrogradării, FC Hermannstadt.

Gigi Becali anunță revenirea lui Dennis Politic la FCSB: "Îl încerc încă 6 luni"

Politic a jucat puțin la FC Hermannstadt, nu a avut realizări, însă Gigi Becali anunță că fotbalistul școlit în Anglia va reveni la FCSB pentru cel puțin șase luni. Patronul echipei proaspăt calificate în Conference League a dezvăluit și cât de motivat ar fi Politic în prezent.

"Pe Politic am dat mulți bani. Îl mai încerc încă 6 luni. Ce să fac? Trebuie să-l țin pentru că am dat mulți bani pe el.

El așa se laudă: 'Mă duc acum la Steaua. Anul ăsta vreau să fie anul meu. Sparg, distrug!'. Așa se laudă. Unii spuneau că d-aia nici nu vrea să joace, că s-a dat lovit. Știu eu ce e în capul lui?

Poate iese ceva. Dacă nu, asta e, ce să facem?", a spus Gigi Becali, sâmbătă, la Fanatik.

La Hermannstadt, Dennis Politic a jucat în doar 8 meciuri și a oferit un assist. Sub comanda lui Dorinel Munteanu a jucat ultima dată în prima etapă din play-out, pe 13 martie, ulterior acuzând probleme medicale.

În tricoul celor de la FCSB, Dennis Politic a marcat 3 goluri în 24 de partide și și-a trecut în palmares Supercupa României.