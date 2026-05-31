Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a ajuns în a doua săptămână de turneu la Roland Garros cu numai șapte game-uri pierdute, o performanță uluitoare, având în vedere că este departe de primii ani în circuitul profesionist.

La șaptesprezece ani de la partida cu Jelena Jankovic, fost număr unu mondial pe care Cîrstea o învingea în optimile Roland Garros 2009 cu revenire de scor, 3-6, 6-0, 9-7, cea mai bună jucătoare de tenis a României este favorită la victoria care i-ar garanta egalarea celui mai bun rezultat al carierei în turneele de mare șlem.

De două ori sfertfinalistă în Grand Slam-uri - Roland Garros 2009 și US Open 2023 -, Sorana Cîrstea poate juca al doilea sfert al carierei la Paris dacă trece de Xiyu Wang, jucătoare clasată pe locul al 148-lea în lume.

Miza financiară a meciului este uriașă: câștigătoarea va primi din partea organizatorilor un cec în valoare de €470,000, pe când învinsa va rămâne cu premiul de €285,000.

Sorana Cîrstea - Xiyu Wang se joacă duminică, 31 mai, de la ora 12:00, pe Arena Suzanne-Lenglen, a doua, ca mărime, a complexului Stade Roland Garros.