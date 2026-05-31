LIVE BLOG Sorana Cîrstea vrea înapoi în sferturile Roland Garros, după 17 ani. Când începe meciul cu miză uriașă din optimi

Marcu Czentye
Sorana Cîrstea - Xiyu Wang se joacă în deschiderea zilei de duminică, 31 mai, la Roland Garros.

Sorana Cîrstea - Xiyu Wang, în optimile Roland Garros 2026. Partida va fi transmisă live text pe www.sport.ro, de la ora 12:00.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a ajuns în a doua săptămână de turneu la Roland Garros cu numai șapte game-uri pierdute, o performanță uluitoare, având în vedere că este departe de primii ani în circuitul profesionist.

La șaptesprezece ani de la partida cu Jelena Jankovic, fost număr unu mondial pe care Cîrstea o învingea în optimile Roland Garros 2009 cu revenire de scor, 3-6, 6-0, 9-7, cea mai bună jucătoare de tenis a României este favorită la victoria care i-ar garanta egalarea celui mai bun rezultat al carierei în turneele de mare șlem.

Sorana Cîrstea, față în față cu al doilea sfert de finală al carierei, în turneul de la Roland Garros

De două ori sfertfinalistă în Grand Slam-uri - Roland Garros 2009 și US Open 2023 -, Sorana Cîrstea poate juca al doilea sfert al carierei la Paris dacă trece de Xiyu Wang, jucătoare clasată pe locul al 148-lea în lume.

Miza financiară a meciului este uriașă: câștigătoarea va primi din partea organizatorilor un cec în valoare de €470,000, pe când învinsa va rămâne cu premiul de €285,000.

Sorana Cîrstea - Xiyu Wang se joacă duminică, 31 mai, de la ora 12:00, pe Arena Suzanne-Lenglen, a doua, ca mărime, a complexului Stade Roland Garros.

Sorana Cîrstea, record istoric de longevitate și performanță, în turneele de mare șlem

Sorana Cîrstea a intrat în cărțile de recorduri ale tenisului, după calificarea în optimile Roland Garros 2026.

Victoria cu 6-0, 6-0 obținută de Sorana Cîrstea împotriva Solanei Sierra, în turul trei, a însemnat că jucătoarea din țara noastră a devenit cea mai vârstnică sportivă care administrează un 6-0, 6-0 unei adversare, într-un turneu de mare șlem.

La 36 de ani și 47 de zile, românca a depășit recordul stabilit de Victoria Azarenka la ediția din 2025, când bielorusa reușea aceeași performanță la 35 de ani și 298 de zile.

