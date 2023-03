Lovitură pentru Adi Mutu! Un jucător important al Rapidului poate lipsi încă o lună

Ciobanu pierde meciuri importante în play-off din cauza accidentării

Fotbalistul se antrenează în continuare separat și recuperarea sa completă ar putea dura încă o lună de zile, în cele mai pesimiste scenarii. Mijlocașul central a lipsit de la partidele cu FC Botoșani (2-1), FC Hermannstadt (1-2), FCV Farul 1-2) și CFR Cluj (2-2), iar printre partidele în care nu va putea fi folosit de Adi Mutu se află cele cu FCV Farul (1 aprilie), Sepsi OSK (10 aprilie) și CSU Craiova (16 aprilie), el putând reveni contra lui FCSB (21 aprilie) sau CFR Cluj (28 aprilie), dacă starea de sănătate îi va permite. Soluțiile din lot pentru înlocuirea sa în centrul liniei mediene sunt Mijlocașul central a lipsit de la partidele cu(2-1),(1-2),1-2) și(2-2), iar printre partidele în care nu va putea fi folosit de Adi Mutu se află cele cu(1 aprilie),(10 aprilie) și(16 aprilie), el putând reveni contra lui(21 aprilie) sau(28 aprilie), dacă starea de sănătate îi va permite. Soluțiile din lot pentru înlocuirea sa în centrul liniei mediene sunt Mattias Kait și Ștefan Pănoiu

"Cred că anul acesta a fost cel mai slab sezon al meu"

"Personal, pentru mine cred că anul acesta a fost cel mai slab sezon al meu, pentru că nu am evoluat așa de mult cât mi-am dorit. Dar cu siguranță voi trece peste această accidentare și voi reveni mai puternic. Când am sosit la Rapid, am avut o entorsă, care m-a deranjat vreo două luni, dar nu am lipsit de la niciun antrenament.

Nu știu de ce nu am jucat mai mult, au fost deciziile lui Mister (n.r. - Adi Mutu). Depinde de fiecare meci, cu cine joci, de tactică, poate eu am un stil diferit față de colegii care au jucat mai mult. Poate nu am fost cea mai bună soluție la momentele respective.

Eu sunt un jucător de echipă, eu mi-am așteptat rândul. Am în vestiar jucători ca Cristi Săpunaru, Junior Morais, Dragoș Grigore, nu pot să... Cum să vă spun? Nu pot să am figuri, să fiu eu cel vocal, când abia am sosit la echipă. Mă bucur că avem acești jucători la echipă, ei ne ajută foarte mult cu experiența lor. E un avantaj că îi avem alături de noi și învățăm multe lucruri de la ei, inclusiv să acceptăm ce e mai bine pentru echipă", a declarat Andrei Ciobanu pentru Sport.ro.

Ciobanu, participant la două Europene și la Olimpiadă

Andrei Ciobanu (25 de ani) s-a format la FEPA Bârlad (2005-2007), Sporting Vaslui (2007-2010) și Academia "Gheorghe Hagi" (2010-2015), iar la seniori a evoluat pentru FC Viitorul / FCV Farul Constanța (2016-2022) și FC Rapid 1923 (2022-2023). Are selecții pentru toate naționalele de juniori ale României, dar și 22 de meciuri și 4 goluri pentru reprezentativa de tineret și 7 prezențe pentru echipa olimpică a țării noastre, cu ultimele două participând la Euro 2019 (semifinală), Euro 2021 și JO de la Tokyo.

În palmaresul său se găsesc titlul de campion în Liga 1 (2016-2017), Cupa României (2018-2019) și Supercupa României (2019), toate cucerite cu formația constănțeană. Ciobanu a ajuns vara trecută în Giulești, în schimbul sumei de 100.000 de euro, deși cotat la 850.000 de euro, fiind al șaselea fotbalist rapidist în clasamentului cotelor de piață. El poate evolua ca mijlocaș central, mijlocaș dreapta sau extremă dreapta și, în acest sezon, a bifat 13 meciuri în campionat și 3 prezențe în Cupa României pentru Rapid.

Text și foto - Gabriel Chirea