Florin Manea explică că a redus numărul de jucători pe care îi reprezintă, pentru a se putea ocupa mai bine de câțiva pe care îi consideră de perspectivă și de mare valoare, printre care Radu Drăgușin sau Ianis Dobrescu. De asemenea, agentul, care i-a reprezentat în trecut pe Gabriel Tamaș, Răzvan Raț, Dorin Goian sau Ciprian Deac și care are o rețea întinsă de relații la nivel internațional, crede că atitudinea și implicarea patronilor, dar și slugărnicia angajaților cluburilor, care nu reușesc să le tempereze acestora pornirile autocratice, reprezintă una dintre problemele de bază ale fotbalului românesc.

"Fotbalul românesc este unde este din cauza patronilor. Unii zici că sunt Berlusconi sau Șeicul Mansour"

"Probleme cu Mititelu jr.? În România se poate întâmpla orice. Eu am mai spus-o, când au fost discuțiile cu el prin presă. Eu cred că fotbalul românesc este unde este din cauza patronilor. Și modului în care ei consideră că trebuie să se implice. În România, patronul este șeful suprem al tuturor. Dacă te duci în Anglia, jucătorii glumesc cu președintele, cu patronul, vorbesc liber, îl tachinează. La noi e război dacă îl contrazice unul pe patron, deși acesta nu are dreptate.

Asta e mentalitatea la noi. Cel care plătește dictează tot, chiar dacă nu se pricepe. Avem o atitudine feudală, fanariotă. La fel ca acum 200-300 de ani, jucătorul este sclav pe plantație. Dacă măcar băgau 50-100 de milioane de euro într-un club! Dar sunt patroni care bagă 200.000 - 300.000 de euro pe an și vorbesc la televizor de zici că sunt Berlusconi sau Șeicul Mansour. Nu mai dau exemple, că sunt multe la noi. Asta este meteahna.

Eu de aia nu îmi mai doresc să lucrez în România, pentru că nu pot să am impact. Eu am fost director sportiv la Rapid, s-au făcut 36 de transferuri din care eu am făcut cinci. Din care trei juniori. Restul le-a făcut patronul cu altcineva. Toată lumea se visează Gigi Becali, din păcate.

Stanciu, pierdere de 60.000 de euro după transferul la FCSB de la Vaslui

Pe mine mă îngrijorează faptul că nici nu vrem să schimbăm lucrurile în bine. 'Să nu jignim, să nu vorbim, să nu supărăm pe nimeni, să nu spălăm rufele în public, lasă că e bine așa'. Dacă nici acum... E un moment zero al fotbalului românesc, nu știu unde putem să mergem mai jos de atât. Poate doar să ne bată Malta și Gibraltar. Cu ce patron mă înțeleg cel mai bine? Cu niciunul. Am lucrat bine cu Iftime (n.r. - Valeriu Iftime, proprietarul grupului Elsaco și finanțator al lui FC Botoșani), dar foarte bine cu nimeni. Eu fiind de partea cealaltă a baricadei, apărându-mi jucătorii, nu mă iubesc prea tare.

Sunt impresari făcuți de cluburi și impresari făcuți de jucători. Când era FCSB cu Reghe (n.r. - Laurențiu Regehcampf, fost antrenor al FCSB și fost soț al impresarei Anamaria Prodan), să dau un exemplu, o trimiteau pe Anamaria să îl aducă pe jucătorul cutare. Ea se ducea și, dacă era trimisă de club, nu lucra pentru jucătorul ăla, lucra pentru club. S-au dus la Vaslui să-l ia pe Stanciu, care a pierdut vreo 60.000 de euro pentru că nu a fost apărat. Genul ăsta de impresari sunt mai doriți de cluburi și de patroni, pentru că ei îi trimit, le fac interesele lor. Eu m-am ridicat prin jucători și a trebuit să mă cert cu cluburile pentru ei. Normal că nu sunt agreat.

"Nu aș lăsa un jucător la FCSB. Nu vreau să muncesc gratis"

Dacă aș lăsa jucători la FCSB în situația de acum? Nu, eu nu am avut niciodată jucători al FCSB, din două motive. Unu, am înțeles că domnul Becali nu plătește comision, iar eu nu muncesc gratis și nici nu iau din banii jucătorului. Consider că munca mea trebuie răsplătită de club, nimeni nu muncește gratis. De aia nu am discutat niciodată cu FCSB-ul, pentru că știu că agenții nu sunt foarte bine văzuți.

Singurul jucător al meu care a ajuns acolo a fost Tamaș, dar nu am fost implicat. Era la o vârstă și i-am zis 'Du-te, Gabi, fă-ți treaba!'. Nu m-a interesat să mă implic în vreo negociere. Doi, dacă va apărea vreo ocazie, vorbim puctual. Dar nu o voi căuta, pentru ai văzut ce se întâmplă. A apărut Anamaria care l-a luat pe Man, apoi l-a dus Giovanni (n.r. - împresarul Ioan Becali) în Italia. Nu vreau să muncesc degeaba și să-mi creez conflicte cu ceilalți agenți. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu încă pot să duc direct în străinătate", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea