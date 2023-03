Radu Drăgușin (21 de ani, 191 cm) va fi transferat definitiv de Genoa de la Juventus, în această vară, pentru 6 milioane de euro.

Drăgușin, cel mai folosit jucător și unul dintre cei mai buni fundași de la Genoa

Evoluțiile bune la formația genoveză, locul secund în Serie B și favorită la al doilea loc care aduce promovarea directă, a făcut ca stoperul român să intre deja pe radarul unor formații importante din Europa. Acesta este cel mai folosit jucător al echipei lui Alberto Gilardino (29 de meciuri în Serie B, 2 în Coppa Italia) și a ajuns la patru goluri, tot atâtea câte are marcate și atacantul George Pușcaș.

El se află pe lista de convocări preliminare ale selecționerului Eward Iordănescu pentru meciurile cu Andorra și Belurus, primele din preliminariile Euro 2024, și are șanse mari să fie folosit, după ce Vlad Chiricheș (Cremonese) s-a accidentat și va lipsi de la această acțiune a "tricolorilor".

"Genoa trebuie să achite banii în vară, este doar o formalitate"

"La Radu s-a activat clauza obligatorie de cumpărare, care s-a îndeplinit în ianuarie. Genoa trebuie să achite banii în vară, este doar o formalitate. Golurile de acum nu au venit după o descătușare mentală, după rezolvarea contractului. Am avut o discuție, i-am spus că e periculos la faze fixe, de ce nu se fac mai multe faze fixe pe el. El are 191cm, și-au dat și ei seama că poate fi exploatată chestia asta.

Are și o detentă bună. Sare la 258cm înălțime, era a treia detentă Cristiano Ronaldo și Osimhen, când s-au făcut niște teste. Încă lucrează, încă e în formare. Sare la peste doi metri jumătate de pe două picioare. Dacă ar face bătaia pe un picior ar sări și mai mult, a zis că e o chestie pe care încearcă să o corecteze. E și o poză acum, de la ultimele meciuri, a sărit deasupra tuturor. E foarte bun la faze fixe, a prins și gustul golului. Poate să înscrie mai mult și să-și ajute echipa. Un fundaș care și înscrie e ceva de vis.

"S-a înroșit telefonul. Genoa îl vinde doar dacă se plătesc 30-40 de milioane de euro"

Am prins golurile de pe stadion, am fost la el în Italia. L-am așteptat vreo două ore prin parcare pentru că a stat în sala de forță, se pregătește foarte bine. Se simte bine, se gândește deocamdată la promovare. Se simte foarte apreciat de fani, de cei din conducere. S-a înroșit telefonul. Am avut discuții cu cei de la Genoa, dar nu vor să-l vândă decât dacă se plătesc 30-40 de milioane de euro. E greu să refuzi asemenea bani, dar altfel nu se gândesc să-l vândă.

"Mă bucur că se transferă definitiv la Genoa și are un antrenor care îl apreciază"

Cu Gilardino am vorbit vreo 10 minute, mi-a zis că Radu e un jucător care trebuie să meargă la o echipă de top. "Florine, dacă învață 100% și poziția de stoper de picior stâng, e top! În unu-doi ani îl vinzi unde vrei tu". Că el joacă normal pe picior invers, dar lucrează în fiecare zi pentru piciorul stâng. Mă bucur că se transferă definitiv la Genoa și are un antrenor care îl apreciază.

Anul ăsta s-a descătușat, este primul an în care primește încrederea clubului și, drept dovadă, demonstrează că merită. Este cel mai folosit jucător al lor, este cel mai puțin driblat, are o grămadă de statistici pozitive. Mă bucură mult creșterea lui și că ușor-ușor își definitivează poziția din teren și stilul de joc, a descoperit că poate și marca.

Genoa cred că va promova direct în Serie A. E o echipă mai puternică decât celelate, au un parcurs bun, cred că 90% Genoa va promova. E o echipă în formă, au a doua cea mai bună apărare după Frosinone, liderul campionatului. Din 29 de meciuri nu cred că Radu a fost vinovat la unu-două goluri și acolo e un post greu, greșeala se vede imediat. Apoi, are atâtea meciuri și doar trei cartonașe galbene. Și asta spune foarte multe despre poziționarea în teren, despre reacția lui. Maldini spunea că dacă era nevoie să facă alunecare atunci făcuse ceva greșit. Așa e și cu cartonașul galben, ai făcut un fault pentru că ai greșit ceva.

"Mai are contract cu Genoa încă trei ani din vară"

Important pentru mine este constanța lui și că a atras atenția unor cluburi foarte mari. Dar suntem într-o situație în care nu ne grăbește nimeni, mai are contract încă trei ani din vară. Dacă rămâne în vară la Genoa mai face un an în Serie A. Să joace la nivelul din Serie B în Serie A, ar fi un plus pentru el.

E foarte delicat traseul pe care îl alegi. Noi de ce am stat atât până am ales Genoa pentru Radu Drăgușin? Am avut oferta cu două luni înainte, se supăraseră cei de acolo pe mine că le mai ceream un pic de timp. Ne-am gândit mult și am încercat să vedem strategia pentru viitor. E greu până dai startul în carieră unui jucător, ca să confirme, acum stau ca să-mi sune telefoanele.

Manea a refuzat două oferte pentru Drăgușin, dintre care o echipă de top din Turcia

Am refuzat deja două nume care cu 5 ani înainte aș fi fost în primul avion ca să ajung acolo. Am refuzat două echipe, nici nu am vrut să discut cu ei pe tema Radu Drăgușin. Una din Turcia, o echipă de top, și una din Italia, mai nou. Nu făceau parte din planul nostru, să meargă în Turcia la 21 de ani. Să-l duci la 21 de ani în Turcia, indiferent că e Galatasaray, Beșiktaș, Fenerbahce, Trabzonspor, nu mi se pare o mutare bună. Dacă vrei să faci niște bani, te duci. Dacă vrei să ajungi la top și ai încredere în jucătorul pe care îl reprezinți nu-l duci niciodată.

În plus, Gilardino mi-a spus că este unul dintre jucătorii de care el este sigur că poate să evolueze în Serie A fără nicio problemă. Și conducătorii de acolo au spus că e "un'altra categoria", toți experții din club îl consideră un jucător peste nivelul din Serie B.

Bugete de 30-40 de milioane de euro, în Serie B

E diferență mare între ce se joacă în Serie B și Liga 1, la toate capitolele. Genoa are jucători în echipă cu salariul de 800-900.000 de euro. La Parma, la alte echipe sunt salarii de peste 1 milion de euro. Vorbim de echipe care au bugete de 30-40 de milioane de euro. La noi, campioana din ultimele cinci sezoane, CFR Cluj, are buget 15-20 de milioane de euro, pe care îl strânge cu greu. Cu banii ăștia domină campionatul României.

Sunt jucători importanți acolo, ai de la cine să înveți. Și la Genoa sunt Sturaro, Strootman, Criscito, Badelj, care au sute de meciuri în Serie A. Coda, care a fost trei ani la rând golgheterul în Serie B. Radu este om de bază și este tratat foarte bine de toată lumea. Nici nu abuzează de treaba asta, e un băiat cu foarte mult bun-simț. De multe ori lumea confundă treaba asta... De aia el nici prea apare în presă. A zis că nu-i place să zică ceva, să se interpreteze. A zis că mai bine vorbesc eu pentru el. A zis că vrea să se concentreze pe carieră și să vorbească în teren.

"S-a atașat de Genoa, nu prea ar mai vrea să joace în Italia la alt club"

S-a atașat de Genoa, de fani. A zis că nu prea ar mai vrea să joace în Italia la alt club. A zis că poate e mai bine să plece în alt campionat, dacă se va transfera. I-a plăcut foarte mult cum l-au tratat cei de la Genoa, de cum îl tratează cei din club și fanii.

Sunt interesate multe cluburi, e un jucător născut în 2002. Să fii printre cei mai buni pe postul tău, când ceilalți au 27-28 de ani, să ai constanță, ești un target pentru orice club important. Sunt cluburi importante, cluburi de tradiție, care mă sună și își iau informații despre el. Transferurile astea mari sunt un proces, nu se fac de pe o zi pe alta. Dacă te duci la un club de top, are o fișă a lui de acum doi ani de zile. Nu e ceva care se întâmplă pentru că a dat 4 goluri acum", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - @genoaCFCofficial (FB), Gabriel Chirea