Florin Manea, unul dintre cei mai importanți agenți de jucători din România, a fost director sportiv al Rapidului, în Liga 3 și Liga 2, dar a rămas cu un gust amar, în urma colaborării cu Victor Angelescu.

Angelescu a plecat din firma de recuperat credite

Angelescu a fost director general și președinte al Consiliului de Administrație la APS Consumer Finance S.A., o companie care se ocupa cu achiziționarea și gestionarea de credite neperformante și cu investițiile imobiliare. La câteva luni după ce a plecat din holdingul deținut de acționari cehi, în vara anului 2022, el a cedat 50% din acțiunile clubului FC Rapid 1923 către omul de afaceri Dan Șucu, care are o avere personală de aproximativ 120 de milioane de euro și controlează firme cu o cifră anuală de afaceri de 200 de milioane de euro. Conform propriilor declarații, Șucu a investit deja peste 4 milioane de euro și urmează să mai pună la bătaie alte 10 milioane de euro.

"M-am dus cu sufletul la Rapid, dar am făcut o mare greșeală"

"Am venit la Rapid în Liga 3, când nu mulți se înghesuiau. M-am dus cu sufletul la Rapid, dar am făcut o mare greșeală. M-am dus pentru tata. Dar acolo am dat de niște oameni care nu au vrut să mă lase să fac nimic, au vrut să fiu de fațadă. În doi ani de zile, s-au făcut 32 de transferuri, din care eu am contribuit la foarte puține. Facundo Mallo, Facundo Piriz, Matias Roskopf, Antonio Sefer, Alin Demici. Am mai adus juniori pentru academie, Rareș Ilie, Enrichi Finica, Cristian Ignat, Alexandru Despa, Vladislav Blănuță...

Toate transferurile le făcea Victor Angelescu. El l-a adus pe Dodoi, pe Manole, pe Dulca, pe Tudoran. Pe stadion, lumea mă înjura pe mine că l-am adus pe Dodoi. Toată lumea se crede Gigi Becali. Angelescu îmi făcea mie fișe, îmi arăta jucători. Cu tot respectul, mă uitam la el și mă gândeam că vine dintr-o corporație, a jucat fotbal pe calculator. Dacă mă duceam eu la el în firmă și începeam să dau ordine, în două luni intra în faliment. Toți vor să se bage, toți vor să conducă, toți vor să facă totul, asta e problema în România. Majoritatea patronilor sau acționarilor își doresc lângă ei yesmeni, limbiști pe graiul popular. 'Da, patroane! Ai dreptate, patroane! Nu se poate fără tine, patroane!'.

Eu vreau oameni cu care să mă cert, să mă contrazică, să îmi spună dacă i se pare că greșesc. Am vrut să fac departament de scouting și am zis să iau oameni care să mă contrazică. Eu să am decizia finală, dar în timp să văd când mi-au dat sfaturi care s-au adeverit. La un moment dat, clubul Rapid era condus de un singur om, de Daniel Niculae. Angelescu era patron. Nu aveam director sportiv, nu aveam director tehnic, nu aveam director de scouting, dar aveam factotum. Ca să crești la nivelul următor, trebuie să ai o structură solidă, cu atribuții bine delimitate.

"Să vă spun drept, eu sunt și acum angajat la Rapid"

De aia nu am mai vrut să rămân. De fapt, să vă spun drept. Eu sunt și acum angajat la Rapid. Nu mi-a trimis nimeni nicio scrisoare, nu am semnat nimic pentru reziliere. Am o semnătură greu de falsificat. Contractul meu a fost din 2018 până în 2021, spunea că se renegociază la Liga 1. În anul ăla am promovat în Liga 1, dar nu mai eram oficial la Rapid.

Dar, în mod normal, când ai renegociere în contract, se presupune că, dacă nu se renegociază, rămâi pe același salariu. Eu, în mod normal, și acum sunt angajat la Rapid. Ar trebui să mă duc să-mi cer salariul. Eu am ajuns persona non grata la clubul Rapid, pentru că tata a fost doar un an acolo și a jucat câteva meciuri. A fost trecător pe acolo, nu reprezintă nimic pentru Rapid.

"Șucu îl știe pe Angelescu din mediul de business?"

Dacă e loc de două săbii în aceeași teacă (n.r. - doi patroni la Rapid, Dan Șucu și Victor Angelescu)? Nu sunt două săbii. Unul e sabie și altul e cuțitaș. Domnul Șucu zice că nu îi știe pe Neluțu Varga și Laszlo Dioszegi din mediul de business. Dar pe Victor Angelescu îl știe din mediul de business? Verificați la Registrul Comerțului ce firme are. Nu mai e cu recuperarea de credite. Nu are nicio firmă, nu are nicio afacere, nimic. Cum deține Rapidul? Nu sunt dintr-ăsta ca să mă intereseze de unde au oamenii bani. Dar Șucu e ditamai sabia și ăsta un cuțitaș mic. El a făcut bine statutul clubului, pentru că nu poate să-i facă mărire de capital, nu poate să-i facă nimic. El știa că nu o să aibă bani și s-a pus la adăpost.

"Au pus reclamă la șaormerie peste numele tatei"

Eu i-am dat în judecată pentru a-mi lua banii cuveniți din transferul lui Rareș Ilie la Nice. Au zis că Ionuț Lupescu, un alt mare rapidist, a cumpărat loja cu numele lui taică-su, iar Florin Manea ne cere bani. Stai, mă, că nu văd legătura! Eu am muncit pentru banii aia, Lupescu nu a muncit la tine. Dă-mi banii și iau și eu două loje. Dar dă-mi banii pentru care am muncit.

M-au deranjat cu altă chestie. Au pus numele Nicolae Manea unei tribune. Frumos, tribuna VIP Nicolae Manea. Apoi mare reclamă cu Șaormeria Băneasa peste numele lui tata. Ai director de marketing, ține și tu placheta aia la vedere. Nu pui șaormeria peste numele lui tata! Mi se pare o lipsă totală de respect. Nici nu mai știu dacă a fost o șicană pentru mine. Cred, mai degrabă, că e vorba de neprofesionalism. Am ajuns să cred nu că are cineva ceva cu mine, ci că sunt foarte slab pregătiți. Și marketing, și organizarea clubului, și cum conduc clubul, și cum comunică cu fanii.

"Obiectivul era salvarea de la retrogradare. Când nu am intrat în play-off, l-au dat afară pe Iosif"

În anul Centenarului, obiectivul era să iei un trofeu. Cupa s-a dus. Acum vor să se ducă în play-off, toată lumea zice 'Da, domne, obiectivul nostru a fost de la început play-off-ul!'. Dacă ești în față acolo, de ce să nu iei și campionatul? Anul trecut s-a spus că obiectivul e salvarea de la retrogradare. Când nu am intrat în play-off, l-au dat afară pe Miță Iosif. Lumea zice că i-au prelungit contractul lui Mutu până în 2025, că se vrea continuitate. Lui Pancu, cu două luni înainte să-l dea afară, i-au prelungit contractul cu trei ani. Ca să-i dea încredere. Și pe urmă l-au dat afară. Lasă, mă, contractele! Dar când lucrezi cu amatori...", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea