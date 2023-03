Impresarul Florin Manea crede că în România avem o problemă de scouting și de management sportiv, pentru că ne supraevaluăm jucătorii din competiția internă, pentru care cerem sume de transfer mult prea mari.

"Îl compari pe Krasniqi cu Gudmundsson de la Genoa?"

"Îl compari pe Krasniqi (n.r. - Ermal Krasniqi, jucător transferat de CFR Cluj pentru 200.000 de euro de la FC Ballkani, 1 selecție pentru Kosovo, nu a fost chemat pentru meciurile cu Israel și Andorra) cu Gudmundsson (n.r. - Albert Gudmundsson, extremă dreapta, a mai jucat la PSV Eindhoven și AZ Alkmaar / 33 de selecții și 6 goluri pentru Islanda, a jucat la CM 2018 ) de la Genoa, de exemplu? Sunt cam de aceeași vârstă și islandezul a costat-o pe Genoa 1.2 milioane de euro, în timp ce CFR cere peste 4 milioane pe Krasniqi. Ăla a dat goluri în Olanda și Italia, celelalt dă goluri în Kosovo și România.

Am văzut că s-a scris că Giovanni (n.r. - impresarul Ioan Becali) îl știe pe Igli Tare (n.r. directorul sportiv al lui Lazio Roma), dar nu cred că mai există un director sportiv la nivelul acesta care să ia un jucător în care nu crede. Îl știu și eu, nu cred că merge cu lucruri din astea. Mai rar, nu cred că se mai întâmplă, s-au dus vremurile alea când mai mergea pe prietenie. 'Hai, să te ajut, să-ți fac un jucător!'.

"Poate mai sunt impresari pe care nu-i interesează decât rezultatul final, câți bani au luat"

Dacă îl respect pe directorul ăla sportiv și îl consider prieten nu i-aș oferi niciodată un jucător slab, în care eu nu cred. Poate mai sunt impresari pe care nu-i interesează decât rezultatul final, câți bani au luat. Eu l-am dus pe Radu la Juventus în 2018. Din 2018 până în 2023 eu nu am mai dus niciun copil în probe. De ce, nu aveam relațiile? Dar nu era nimeni de nivelul ăla, să fiu sigur că face față. Puteam să duc sute de copii în probe.

Abia după 5 ani l-am dus pe Ianis Dobrescu la probă pentru că chiar cred în el. O să mai treacă 1 an sau 5 ani, depinde, până o să consider că mai există un jucător să pot să mă prezint cu el. Asta e cartea mea de vizită. După ce au făcut bani cu Radu, a doua zi puteam să sun să duc altul acolo, dar am preferat să nu fac ca alții. De aia nu mai vindem jucători la echipe importante. Au fost Hagi și Popescu la Galatasaray, apoi au fost alți 10 jucători care nu au făcut față. La Valencia a fost Adrian ilie, apoi au transferat cinci fotbaliști români care nu au corespuns.

Cei de la Genoa i-au mai cerut jucători români, dar spune că nu a avut pe cine să recomande

Mi-au cerut cei de la Genoa un jucător român, pentru că sunt mulțumiți de Drăgușin. Au nevoie de 10-12 jucători pentru Serie A. Puteam să trimit 700 de CV-uri, dar au și ei niște experți acolo. Nu avem, pe cine să le duc? Aș fi propus 10, dacă avem jucători de nivelul ăla. V-am mai zis de comparația Gvardiol - Drăgușin.

Eu m-aș bucura și pentru Man, Mihăilă sau Moruțan să ajungă la un club mare și să joace meci de meci, pentru că ne-ar crește și nouă cota. Dacă mă duc să recomand un jucător român în Anglia, îmi zice directorul sportiv de acolo să îi spun un alt român care joacă în Premier League. Ce să-i răspund?

"Paraschiv costă peste 1 milion de euro? Cu 500.000 îți aduc 30 de inși mai buni ca el"

Sunt puțini jucători străini care ar merita transferul în Liga 1. Mai sunt cazuri de jucători utili. Cum e Kait, cum e Emmers. Niște jucători ok. Problema e că românii sunt foarte scumpi. Când vrei să iei un jucător român, care cât de cât e bun, îți cer milioane pe el.

Cât îți cer pe Paraschiv de la Hermannstadt? Minim un milion de euro. Eu îți garantez că cu 500.000 de euro îți aduc 30 de inși mai buni ca Paraschiv. Îți dau în scris. Cavani s-a cumpărat cu un milion, Pastore cu un milion și jumătate. Dar trebuie să știi unde să-i cauți. Să-i iei din timp, înainte să îi vadă cineva că poate deveni Cavani", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - FC Hermannstadt (FB), @cfr1907, Gabriel Chirea