E gata! A venit anunțul oficial în cazul lui Marko Dugandzic

Marko Dugandzic a încheiat un sezon inedit. Liber de contract, a semnat în martie cu Levski Sofia, iar în puținele meciuri prinse a avut ocazia să intre în istoria clubului.

Dugandzic a marcat un singur gol, chiar cel care i-a adus matematic lui Levski Sofia titlul de campioană după o pauză de 17 ani.

În ciuda statului de erou, Marko Dugandzic nu va continua la Levski Sofia. Clubul bulgar a anunțat, duminică, plecarea atacantului croat.

"PFC Levski anunță că se desparte de atacantul Marko Dugandzic. Contractul jucătorului în vârstă de 32 de ani expiră și nu va fi prelungit.

El a sosit pe stadionul Georgi Asparuhov în această primăvară și a disputat 6 meciuri pentru echipa albastră. În aceste partide, a marcat un singur gol, care a intrat în istoria clubului: reușita de 1-0 împotriva echipei CSKA 1948, gol care a asigurat titlul de campioană pentru PFC Levski Sofia în sezonul 2025/26.

PFC Levski îi mulțumește lui Dugandzic și îi urează multă sănătate, fericire și numeroase succese în cariera sa", a transmis Levski Sofia.

Potrivit informațiilor apărute recent în Bulgaria, Marko Dugandzic ar viza un nou contract în Asia. Mai multe formații din Coreea de Sud, Japonia sau Indonezia și-au exprimat interesul pentru serviciile sale.