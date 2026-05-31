E gata! A venit anunțul oficial în cazul lui Marko Dugandzic

Marko Dugandzic (32 de ani), fostul golgheter din Superliga, este din nou liber de contract.

Marko Dugandzic a încheiat un sezon inedit. Liber de contract, a semnat în martie cu Levski Sofia, iar în puținele meciuri prinse a avut ocazia să intre în istoria clubului.

Marko Dugandzic s-a despărțit oficial de Levski Sofia și ar putea reveni în Asia

Dugandzic a marcat un singur gol, chiar cel care i-a adus matematic lui Levski Sofia titlul de campioană după o pauză de 17 ani. 

În ciuda statului de erou, Marko Dugandzic nu va continua la Levski Sofia. Clubul bulgar a anunțat, duminică, plecarea atacantului croat.

"PFC Levski anunță că se desparte de atacantul Marko Dugandzic. Contractul jucătorului în vârstă de 32 de ani expiră și nu va fi prelungit.

El a sosit pe stadionul Georgi Asparuhov în această primăvară și a disputat 6 meciuri pentru echipa albastră. În aceste partide, a marcat un singur gol, care a intrat în istoria clubului: reușita de 1-0 împotriva echipei CSKA 1948, gol care a asigurat titlul de campioană pentru PFC Levski Sofia în sezonul 2025/26.

PFC Levski îi mulțumește lui Dugandzic și îi urează multă sănătate, fericire și numeroase succese în cariera sa", a transmis Levski Sofia.

Potrivit informațiilor apărute recent în Bulgaria, Marko Dugandzic ar viza un nou contract în Asia. Mai multe formații din Coreea de Sud, Japonia sau Indonezia și-au exprimat interesul pentru serviciile sale.

Marko Dugandzic a fost golgheter în Superliga

Cea mai bună perioadă a carierei sale a fost în Giulești. La Rapid, Dugandzic a marcat 28 de goluri și a oferit trei pase decisive în 48 de meciuri. Evoluțiile sale au atras transferul la Al-Tai, care a plătit aproximativ două milioane de euro în 2023.

Ulterior, atacantul a mai evoluat la FC Seoul, unde a adunat 37 de meciuri, cinci goluri și o pasă decisivă. De-a lungul carierei, croatul a mai jucat la NK Osijek, Ternana Calcio, Matera Calcio și FC Sochi.

În sezonul 2022/2023, Dugandzic a fost golgheterul SuperLiga, cu 18 goluri marcate. Potrivit Transfermarkt, atacantul are în prezent o cotă de piață de 800.000 de euro.

În această iarnă, și FCSB și-ar manifestat interesul pentru transferul lui Dugandzic, însă mutarea nu s-a concretizat.

