Florin Manea a lucrat cu Andrei Nicolescu la Rapid, impresarul în postura de director sportiv, iar avocatul ca vicepreședinte al clubului și finanțator. Nicolescu a fost esențial în promovarea giuleștenilor în Liga 1, dar a fost înlocuit după promovarea în primul eșalon, el acuzându-i pe Victor Angelescu și pe Daniel Nicolae pentru îndepărtarea sa. Acum, acesta a devenit acționar la Dinamo, alături de finanțistul Eugen Voicu, cei doi încercând să aducă alături de ei mai mulți oameni de afaceri.

"Mi s-a părut că a fost alungat urât, după parteneriatul pe care l-a avut cu Angelescu"

"Pe Andrei Nicolescu îl știu de la Rapid, am lucrat cu el. E avocat. Eu cât am lucrat cu el am lucrat bine, nu am avut ce să-i reproșez. Singura chestie e că el a stat mai în umbră, majoritatea contrelor le-am avut cu Angelescu (n.r. - Victor Angelescu, actualul acționar al Rapidului, alături de Dan Șucu), care se erija în conducătorul suprem.

E un băiat inteligent, un băiat care mi s-a părut... Cu toate că multă lume nu-l suferea la Rapid, a fost omul care a pus bazele acestui club. Mi s-a părut că a fost alungat urât, după parteneriatul pe care l-a avut cu Angelescu. Sper să reușească la Dinamo, să fie lăsat să se implice. Cu el, nu cred că Dinamo e pe mâini rele. Ideea lui, să aducă mai mulți afaceriști, e genială. Să vedem dacă acești afaceriști se vor băga sau nu vor dori să se implice.

"Nu înseamnă că dacă ai jucat fotbal te și pricepi la chestiile din afara terenului"

Eu cred că cei de la Dinamo au dreptate, când nu vor neapărat foști fotbaliști în posturi de conducere. Câți foști mari jucători au devenit niște președinți sau manageri sportivi extraordinar de buni? Chiar și pentru postul de director sportiv trebuie să fim exigenți. Nu înseamnă că dacă ai jucat fotbal te și pricepi la chestiile din afara terenului. Majoritatea oamenilor din posturile de conducere la cluburile respectabile sunt oameni cu școală, care s-au specializat în domeniul ăsta, care au un ochi format. Sunt foarte mulți foști agenți de jucători, care au îmbrățișat meseria asta, pentru că noi avem deja ochiul format pe scouting.

În România, lumea nu înțelege ce înseamnă să fii director sportiv. Unii ridică tableta la meci ca să arate că se face schimbare, dar zic că sunt directori sportivi. Dacă îi iei pe Monchi (n.r. - Ramon Rodriguez Verdejo, director sportiv la FC Sevilla), pe Sabatini (n.r. - Walter Sabatini, fost director sportiv la Lazio, Palermo, AS Roma, Inter Milano, Jiangsu Suning, Bologna, Montreal Impact, Salernitana), pe Begiristain (n.r. - Aitor Begiristain Mujika, director sportiv la Manchester City, a ocupat aceeași funcția la FC Barcelona), pe Marotta (n.r. - Giuseppe Marotta, dircetorul sportiv al lui Inter Milano, a ocupat aceeași funcția la Juventus și Sampdoria), pe Rangnick (n.r. - Ralf Rangnick, actualul selecționer al Austriei, fostul director sportiv și manager de la RB Leipzig, Manchester United, VfB Stuttgart, Hoffenheim, Hannover), ei nici nu văd meciurile echipei lor.

Monchi a spus că a văzut patru meciuri într-un sezon. El era tot timpul plecat să găsească opțiuni de antrenori și jucători. Ei privesc în viitor, de echipă se ocupă antrenorii, delegatul, preparatorul fizic, departamentul medical. Dar ei au putere de decizie în club. La Rapid am făcut un referat și am spus că să fie concediat antrenorul pentru că nu vom promova și mi s-a spus că nu se poate. Uite că nu am promovat în sezonul ăla! La noi te folosești ca imagine, dar nu face nimic din ceea ce ar trebui.

Genoa a plătit 1,5 milioane de euro pe un director sportiv!

Dacă oamenii de fotbal din România o să înțeleagă că... Vrem să copiem modelul Leipzig, alte modele de succes, dar acolo există organigrame și fiecare își face munca. Genoa a plătit 1.5 milioane de euro ca să-l cumpere pe directorul sportiv Johannes Spors (n.r. - Group Sporting Director, prezentat de Genoa în iulie 2022, a mai lucrat la Hoffenheim, Leipzig, Vitesse, Vasco da Gama, Red Star FC și Standard Liege), care să le coordoneze activitatea.

Dacă nu era nevoie de director sportiv, cum zice Victor Angelescu, când se uită pe Premier Manager și vede jucătorii, ziceam acum 'ia uite proștii ăia de americani (n.r. - echipa Genoa CFRC este deținută de grupul de investiții american 777 Partners) au mai dat un milion și jumătate degeaba ca să-l aducă pe ăsta director sportiv!'.

De ce Salernitana a plătit o grămadă să-l aducă pe Sabatini, ca să-i salveze de la retrogradare, dacă directorul sportiv nu e important? Se uită patronul sau președintele pe fișe, pe InStat, pe tot, și e de ajuns. Sunt oameni care înțeleg fotbalul în profunzime. La noi nu poți să aduci jucători gratis, cu salariu 3.000 de euro pe lună și să fie Messi, deși asta se vrea.

"Nu îmi mai doresc să lucrez în România, pentru că nu pot să am impact"

Eu de aia nu îmi mai doresc să lucrez în România, pentru că nu pot să am impact. Eu am fost director sportiv la Rapid, s-au făcut 36 de transferuri din care eu am făcut cinci. Din care trei juniori. Restul le-a făcut patronul cu altcineva. Toată lumea se visează Gigi Becali, din păcate. Când aud de Premier Manager, mă ia cu... Am văzut că noul director de scouting al Rapidului este un fan declarat al Premier Manager. Ca și patronul, adică semi-patronul, ăla mai mic.

La Premier Manager, un prieten de-al meu l-a transferat pe Leo Messi la Clinceni. Crezi că poți în viața reală să faci treaba asta? Ei se uită la numere. La numere e ușor, se uită oricine. L-am oferit pe Mateus Santos, care a ajuns la Farul. Hagi l-a luat, ei l-au preferat pe Funsho (n.r. - Funsho Bamgboye), că are numele mai bun.

Plecasem de la Rapid și voiau să cumpere un fotbalist grec (n.r. - probabil Anestis Nastos), un prieten din Grecia m-a sunat și m-a întrebat dacă am înnebunit, cum să-l iau, că e slab rău. L-am sunat pe Adi Iencsi ca să le spun ce știam de el, dar a zis că îl cunosc ei mai bine și că îl transferă. L-au dat afară rapid. Poate impresarul băiatului voia să facă 2.000 de euro. Cel cu care am vorbit nu voia să ciupească nimic pentru că îi avea pe Katsouranis, pe Samaris, pe cei mai mari jucători greci. Mă sunase ca o favoare. Ce informații au foștii fotbaliști, de unde? Eu dacă mă suni acum și îmi ceri informații despre un jucător din liga a doua din Uruguay aflu tot despre el.

"Procesul cu Rapid merge înainte, nu au făcut niciun gest de împăcare"

Procesul cu Rapid merge înainte, nu au făcut niciun gest de împăcare și nu cred că o să facă. Eu sunt dispus oricând să ne înțelegem, aș avea și o variantă de rezolvare pentru cei de la Rapid, cu care vreau să o discut. Să vedem dacă vrea cineva să mă primească la o discuție. Ultima dată când l-am contactat pe domnul Șucu a zis că m-am poziționat așa de antagonic față de Rapid încât o discuție între noi doi nu își are rostul. Nu înțeleg treaba cu antagonicul, eu doar mi-am cerut drepturile. Eu nu pot să fiu vreodată antagonic față de Rapid, când eu sunt crescut acolo.

Tatăl meu e unul dintre jucătorii de legendă ai Rapidului, care a jucat 19 ani la Rapid. E greu ca băiatul lui să fie antagonic față de Rapid. Eu nu sunt unul care am avut de ales, cu cine să țin cu FCSB, cu Dinamo? Mă dezmoștenea tata, nu mă recunoștea. Mama mă ducea la meciuri pe Giulești când eu aveam un an. Apare în poze 'Potcoava', nu era tribuna dinspre teatru făcută încă. Este un sacrilegiu să spui că eu aș avea vreodată ceva împotriva Rapidului. Nu pot să-mi scot niciodată din sânge că sunt rapidist, orice neînțelegeri aș avea cu Angelescu sau pe Copos. Eu îmi doresc mereu să ia campionatul, să aibă rezultate", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

