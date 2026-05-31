Răsturnare de situație pentru Ștefan Târnovanu! Ce urmează la FCSB din sezonul următor

În a doua parte a sezonului recent încheiat, FCSB a decis să mizeze în multe meciuri pe Matei Popa (19 ani), astfel încât jucătorul U21 să fie între buturi. Gigi Becali anunța că strategia ar urma să se mențină și în stagiunea următoare, ceea ce ar fi reprezentat o lovitură dură pentru Ștefan Târnovanu (26 de ani).
FCSB ar putea folosi un jucător de câmp U21. Veste bună pentru Ștefan Târnovanu
Totuși, Gigi Becali anunță acum că FCSB ar putea miza și pe alți jucători U21. Pe lângă Alexandru Stoian (18) și Mihai Toma (19), o altă variantă este Ricardo Pădurariu (19), fundașul stânga revenit după împrumutul în Liga 2, la Corvinul Hunedoara.
În cazul în care FCSB va prefera în continuare să mizeze pe un jucător de câmp U21, Ștefan Târnovanu ar avea șanse mari la titularizarea în poartă.
"Stoian mai crește cu un an, mai trece un an peste el. Toma, la fel, mai trece un an. E posibil să jucăm cu un jucător U21 care are valoare. O să vedem. Dacă nu, băgăm portarul.
Vine și fundașul stânga, care e U21. A zis MM că e fotbalist, fotbalist ăla!", a spus Gigi Becali, la Fanatik.
MM Stoica, despre Pădurariu: „Avem mari speranțe la el”
Fundașul stânga de 19 ani revine la FCSB după împrumutul la Corvinul Hunedoara, unde a avut un sezon foarte bun în Liga 2 și a contribuit la promovarea echipei în Superliga.
Pădurariu a bifat 33 de meciuri în toate competițiile, a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă, cifre excelente pentru un fundaș lateral. Evoluțiile sale i-au convins pe șefii clubului că poate deveni o variantă serioasă pentru primul „11”.
„Ricardo Pădurariu ar putea să fie important pentru noi. E născut 2007, avem mari speranțe la el. Dacă ar fi ce credem noi, putem să ne dublăm acolo cu încă un jucător sub vârstă, care să joace și în dreapta, și în stânga”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.
Oficialul FCSB a explicat și de ce ideea folosirii unui portar U21 nu mai pare atât de sigură. MM Stoica consideră că presiunea meciurilor importante poate deveni dificilă pentru un goalkeeper foarte tânăr.
„Nu se știe dacă vom juca cu portar sub vârstă. Un portar foarte tânăr, la un meci cu asemenea încărcătură... astea nu sunt meciuri pentru copii de 19 ani”, a mai declarat oficialul roș-albaștrilor.