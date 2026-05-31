Răsturnare de situație pentru Ștefan Târnovanu! Ce urmează la FCSB din sezonul următor

În a doua parte a sezonului recent încheiat, FCSB a decis să mizeze în multe meciuri pe Matei Popa (19 ani), astfel încât jucătorul U21 să fie între buturi. Gigi Becali anunța că strategia ar urma să se mențină și în stagiunea următoare, ceea ce ar fi reprezentat o lovitură dură pentru Ștefan Târnovanu (26 de ani).

FCSB ar putea folosi un jucător de câmp U21. Veste bună pentru Ștefan Târnovanu

Totuși, Gigi Becali anunță acum că FCSB ar putea miza și pe alți jucători U21. Pe lângă Alexandru Stoian (18) și Mihai Toma (19), o altă variantă este Ricardo Pădurariu (19), fundașul stânga revenit după împrumutul în Liga 2, la Corvinul Hunedoara.

În cazul în care FCSB va prefera în continuare să mizeze pe un jucător de câmp U21, Ștefan Târnovanu ar avea șanse mari la titularizarea în poartă.

"Stoian mai crește cu un an, mai trece un an peste el. Toma, la fel, mai trece un an. E posibil să jucăm cu un jucător U21 care are valoare. O să vedem. Dacă nu, băgăm portarul.

Vine și fundașul stânga, care e U21. A zis MM că e fotbalist, fotbalist ăla!", a spus Gigi Becali, la Fanatik.