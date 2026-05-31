Răzvan Lucescu este antrenorul lui PAOK în prezent, dar mai are doar un an de contract cu echipa din Grecia.

Astfel că au apărut informații conform cărora, antrenorul român ar fi dorit de mai multe echipe, printre care și Beșiktaș.

Răzvan Lucescu la FCSB?! Antrenorul le dă speranțe roș-albaștrilor

Răzvan Lucescu a dat de înțeles că decizia lui este de a rămâne la PAOK și în sezonul următor, chiar dacă stagiunea 2025/2026 s-a încheiat dezamăgitor pentru echipa din Salonic.

Antrenorul român a fost întrebat dacă ar fi posibilă colaborare între el, MM Stoica și Gigi Becali la FCSB. Răzvan Lucescu a evitat răspunsul clar, dar a lăsat o portiță deschisă.

„(n.r. - MM Stoica vă are pe lista antrenorilor cu care vrea să lucreze, patronul vă apreciază) Nu e corect să răspund la astfel de întrebări, nici faţă de dânşii, nici faţă de cei de la PAOK. Singurul lucru pe care îl pot spune e că şi eu îl respect pe MM Stoica, avem o relaţie excelentă, ne respectăm prin prisma pasiunii noastre pentru fotbal. Îl respect foarte tare şi pe domnul Becali, a investit enorm în fotbal. Sigur că are şi dânsul excentricităţile sale, dar este întotdeauna mânat de dorinţa de a câştiga.

Eu sunt un antrenor profesionist, îmi fac meseria cu pasiune acolo unde sunt. Dau absolut totul pentru echipa unde sunt, orice este posibil”, a declarat Răzvan Lucescu, la Orange Sport.

Răzvan Lucescu se află la PAOK din iulie 2021 și are șase ani de când a revenit la formația din Grecia.

Antrenorul român a mai antrenat-o pe PAOK în perioada 2017-2019.