Meciul dintre Rapid și Farul se va disputa sâmbătă, 1 aprilie, de la ora 21:45. Partida va avea loc pe Stadionul "Rapid - Giulești" și găsește echipa gazdă pe locul al cincilea în play-off (27 puncte), iar pe oaspeți în poziția de lideri ai campionatului (35 puncte). Andrei Ciobanu, care va lipsi din cauza unei accidentări, spune că speră ca Rapidul să se impună, deși a petrecut peste un deceniul la formația dobrogeană și a câștigat un titlu de campioană.

"Echipa Farului este mai bună decât cea din sezonul în care a câștigat campionatul"

"Meciul cu Farul e unul special pentru mine, pentru că acolo m-am format ca jucător. Caracterul pe care îl am acolo l-am format. Dar acum sunt la Rapid și îmi doresc să câștige Rapidul. Reîntâlnirile cu echipa domnului Hagi sunt foarte frumoase, pentru că îmi văd colegii cu care am crescut, colegii cu care am împărțit atâția ani vestiarul. Este o bucurie să-i revăd. 'Frate, frate, dar brânza e pe bani', așa se spune. Așa este corect, acum sunt la Rapid. Acum susțin foarte mult echipa, sunt alături de echipă, m-am atașat de fani. Chiar dacă sunt accidentat în acest moment sper să câștigăm sâmbătă.

Câștigarea titlului cu Viitorul a fost o senzație foarte frumoasă, pentru că nimeni nu se aștepta să luăm campionatul în acel an. Le-am dat peste nas multor oameni care nu credeau în noi. E o echipă foarte bună a Farului. Eu cred că, în acest moment, echipa Farului este mai bună decât cea din sezonul în care am câștigat campionatul. Experiența contează foarte mult, mai ales în meciurile importante. Ok, contează calitatea, tactica, dar cu siguranță contează și experiența în momentele cheie.

"Dacă câștigi două meciuri la rând imediat ești acolo sus"

Este un sezon foarte bun pentru Rapid. Am început foarte bine campionatul, am obținut foarte multe victorii și foarte multe puncte. Cu siguranță ai fluctuații într-un sezon, am făcut și meciuri mai slabe, dar, într-un final, ne-am îndeplinit obiectivul și am ajuns în play-off.

Dacă putem ajunge pe Farul și să luăm campioantul? Da, se poate, deoarece dacă câștigi două meciuri la rând imediat ești acolo sus. Noi ne concentrăm pe fiecare meci, avem obiectivele clar puse și sperăm să ajungem cât mai sus în clasament. Play-off-ul este foarte echilibrat, sunt șase echipe foarte puternice în play-off, toate au calitate, forță și o mentalitate bună, de învingători. Acesta este un aspect important, pentru că toate echipele pot să încurce pe oricine.

"Munteanu și Alibec sunt doi jucători cu calități foarte bune"

Atacul este o armă principală pentru ei, Louis Munteanu și Denis Alibec sunt doi jucători cu calități foarte bune. Dar au o echipă solidă, din toate punctele de vedere. Dacă l-am mai văzut pe Alibec atât de zvelt? Toată lumea știe ce calitate are, toată lumea știe ce potențial are. La el cred că contează mult motivația.

Cred că domnul Hagi, în acest moment, i-a readus plăcerea de a juca fotbal și asta se vede pe teren. Nu sunt diferențe foarte mari ca stil de joc între Rapid și Farul. Și domnul Hagi practică un fotbal foarte frumos. Și Mister (n.r. Adrian Mutu) la fel, încearcă să-și impună niște principii, pe o filosofie tot ofensivă.

"E un avantaj că am lucrat cu domnul Hagi, am învățat foarte multe lucruri"

Care e prima amintire, când îl văd pe domnul Hagi? Când eram la început, la Academie, eram cu Coman, cu Ianis, cu colegii de la grupa '98, Căpușă, Doru Dumitrescu, Kilyen. Încercam noi să dăm niște centrări și nu prea reușeam. A venit domnul Hagi îmbrăcat în haine de stradă, în civil, ne-a învățat exemplar acele execuții. Era în haine de stradă, dar a fost exemplar. A bătut și cornere, și lovituri libere, le-a dat mult mai bine ca noi care eram în ghete de fotbal. Ne-a dat o lecție de fotbal atunci.

Eu consider un avantaj că am lucrat cu domnul Hagi, am învățat foarte multe lucruri. Ai lucruri foarte multe de învățat de la domnul Hagi. Din toate punctele de vedere. De la tactică, la execuții, știința jocului, lovirea mingii, etica muncii. Recunosc, mai am până să ajung să bat loviturile libere ca el, pentru că trebuie să exersezi foarte mult în antrenament, dacă nu ai acest talent nativ. Dacă lucrezi mult la antrenament pe un anumit tip de execuție, cu siguranță îți va ieși și în meci", a declarat Andrei Ciobanu pentru Sport.ro.

Ciobanu, participant la două Europene și la Olimpiadă

Andrei Ciobanu (25 de ani) s-a format la FEPA Bârlad (2005-2007), Sporting Vaslui (2007-2010) și Academia "Gheorghe Hagi" (2010-2015), iar la seniori a evoluat pentru FC Viitorul / FCV Farul Constanța (2016-2022) și FC Rapid 1923 (2022-2023). Are selecții pentru toate naționalele de juniori ale României, dar și 22 de meciuri și 4 goluri pentru reprezentativa de tineret și 7 prezențe în echipa olimpică a țării noastre, cu ultimele două participând la Euro 2019 (semifinală), Euro 2021 și JO de la Tokyo.

În palmaresul său se găsesc titlul de campion în Liga 1 (2016-2017), Cupa României (2018-2019) și Supercupa României (2019), toate cucerite cu formația constănțeană. Este cotat la 850.000 de euro, poate evolua ca mijlocaș central, mijlocaș dreapta sau extremă dreapta și, în acest sezon, a bifat 13 meciuri în campionat și 3 prezențe în Cupa României pentru Rapid.

Text și foto - Gabriel Chirea