Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga

În prima manșă, disputată la Târgoviște, Chindia și Farul au remizat spectaculos, scor 3-3. Formația din Liga 2 a condus de două ori pe teren propriu, cu 1-0 și 2-1, însă partida s-a încheiat la egalitate după reușita lui Markovic din minutul 88.

Farul nu se va putea baza la returul de pe teren propriu pe Jovan Markovic, după o accidentare suferită la antrenamentele din această săptămână. De asemenea, Cristi Ganea și Lucas Pellegrini nu vor putea face parte din lot, în timp ce Bogdan Țîru este incert.

Farul Constanța, fosta FC Viitorul, joacă neîntrerupt în Superliga din 2012. Pe parcursul acestor ani a câștigat două titluri de campioană, o Cupă a României și o Supercupă.

Chindia Târgoviște se află la al treilea sezon consecutiv în Liga 2. Dâmbovițenii au avut anterior patru stagiuni la rând pe prima scenă a fotbalului românesc.

Partida dintre Farul și Chindia va fi arbitrată de Rareș Vidican, ajutat la cele două linii de Andrei Constantinescu și Nicușor Marin. În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Sorin Costreie.

Ce au spus Flavius Stoican și Nicolae Croitoru înainte de Farul - Chindia

"În ce privește starea de spirit la acest moment, îi văd pe băieți conectați, focusați, echilibrați, ambițioși. Ceea ce îmi dă încredere că meciul de duminică va fi unul în care vom da totul. Înclin să cred că își vor face simțită prezența prin realizări, în special Alibec, Ișfan, Tănasă, Radaslavescu. Așa simt, îi văd la antrenament.

Dar vreau să fim atenți și pe faza defensivă și sunt convins că vom face mult mai puține greșeli. Sper să ne bucurăm la final. În ce privește lotul, de ultimă oră, s-a accidentat Markovic, care marcase în tur. Era pe un drum bun, din toate punctele de vedere. De asemenea, Țîru are o problemă la gleznă și lipsește și Ganea. În rest, ceilalți jucători sunt apți. Ganea a fost oprit pentru moment de la efort, e o problemă mai veche, la inimă. Următorul control e peste câteva zile", a declarat Flavius Stoican, antrenorul Farului, înaintea returului.

La rândul său, Nicolae Croitoru, antrenorul Chindiei, a explicat jocul bun al echipei sale după o serie dezastruoasă în play-off-ul din Liga 2.

"Evoluțiile echipei din ultima vreme au avut un trend ascendent, chiar și când rezultatele nu au fost cele dorite. Ultimele meciuri au adus un plus de încredere și de unitate, așa încât jucătorii au ajuns să evolueze aproape de potențialul lor real

La jocul de acasă, suporterii au fost, într-adevăr, al 12-lea jucător. Ne-au împins de la spate și ne-au motivat. Sunt convins că la jocul de mâine vor face același lucru. Am simțit săptămâna asta o mare emulație în jurul acestui meci", a spus Nicolae Croitoru, potrivit Liga2.ro.