Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB

FCSB s-a calificat în preliminariile Conference League după ce s-a impus cu 2-1 în fața lui Dinamo la baraj.

Astfel, roș-albaștrii vor evolua în Europa și după un sezon în care nu au reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor. 

Mirel Rădoi s-ar fi răzgândit și l-ar vrea pe Ștefan Târnovanu la Gaziantep

Este incert cum va arăta roș-albaștrii în următorul sezon. După meciul cu Dinamo, Gigi Becali a anunțat că a făcut deja primele oferte de transferuri, dar, în același timp, patronul de la FCSB a dezvăluit că mai mulți jucători au cerut să plece.

Unul dintre aceștia este și Ștefan Târnovanu, portarul echipei, care își dorește să ajungă la un club din străinătate. Târnovanu a stat în ultima parte a sezonului mai mult pe banca de rezerve, după ce Gigi Becali a decis să apere Matei Popa, însă goalkeeper-ul și-a mai făcut apariția pe gazon în mandatul scurt al lui Mirel Rădoi. După plecearea antrenorului la Gaziantep, Târnovanu și-a reluat statutul de rezervă, însă a devenit din nou titular după accidentarea lui Popa. 

În ultima perioadă, s-a vehiculat că Gaziantep și l-ar dori pe Târnovanu, însă, întrebat despre acest subiect, Mirel Rădoi a mărturisit că acest transfer nu se poate realiza din mai multe motive: în primul rând faptul că Gaziantep are interdicție la transferuri din partea FIFA, în al doilea rând suma cerută de FCSB în schimbul lui Târnovanu, dar și salariul pe care ar trebui ca gruparea turcă să îl plătească.

Cu toate acestea, Fotomac scrie că Mirel Rădoi s-a râzgândit și îl vrea pe Târnovanu la echipă. ”Gaziantep transferă un portar uriaș”, au titrat turcii înainte de a dezvălui că este vorba despre goalkeeper-ul roș-albaștrilor.

Turcii nu au dezvăluit, însă, și modalitatea prin care conducătorii lui Gaziantep vor obține transferul lui Ștefan Târnovanu având în vedere problemele financiare prin care trece clubul.

VIDEO Ce a spus Mirel Rădoi despre transferul lui Ștefan Târnovanu

