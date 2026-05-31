Meciul tur din barajul disputat între Farul și Chindia Târgoviște s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, și a fost un duel extrem de spectaculos cu multe răsturnări de situație.

Târgoviștenii au punctat prin Popadiuc (22') Florea (70') și Pesic (80'), în timp ce constănțenii au înscris prin Alibec (53'), Ișfan (58') și Markovic (88').

Ce își dorește Florin Gardoș de la meciul de la Ovidiu: prime suplimentare pentru Chindia Târgoviște

Florin Gardoș a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și a pus accent pe greșelile din defensivă, pe care și-ar dori să nu le mai vadă în meciul retur.

Managerul general al Chindiei Târgoviște a transmis că atmosfera din jurul echipei este una bună înaintea duelului de la Ovidiu.

„Băieții sunt pregătiți pentru acest meci. Din ce am văzut și simțit eu, atmosfera din jurul echipei este foarte bună și sperăm să obținem promovarea în meciul de duminică. Sperăm să nu mai facem atât de multe greșeli defensive ca în tur, chiar dacă a fost un meci spectaculos pentru privitori”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Întrebat despre primele pe care ar urma să le primească jucătorii, antrenorii și oamenii din staff-ul Chindiei în cazul unei promovări în Superliga, Florin Gardoș a dezvăluit că vor exista sume în plus pe lângă cele deja stipulate în contracte.

„(n.r. Vor exista prime importante în cazul în care Chindia Târgoviște va promova?) Vor exista și prime suplimentare, pe lângă cele pe care le au deja în contract pentru promovare”, a adăugat managerul general al formației târgoviștene.