Rareș Ilie (19 ani) a fost transferat de OGC Nice pentru 5 milioane de euro de la Rapid, dar a evoluat doar în 8 meciuri (5 ca titular), în acest sezon, pentru formația de pe Coasta de Azur, în Ligue 1 și Conference League.

Nu a jucat prea mult nici la Nice, nici la Maccabi Tel Aviv

În februarie 2023, românul a fost împrumutat, în mod suprinzător, la Maccabi Tel Aviv, locul al treilea din Ligat Ha'Al. Până acum, mutarea pare una nereușită, din cauză că a prins doar patru meciuri pentru echipa lui Aitor Karanka, dintre care doar unul ca titular, în Cupa Israelului.

Florin Manea, omul care l-a adus la Rapid, în perioada când era director sportiv al giuleștenilor, crede că talentatul fotbalist a făcut o mare greșeală prin acceptarea împrumutului la Maccabi. Extrema de bandă stânga nu a prins lista preliminară a stranierilor pentru naționala de seniori la primele meciuri din calificările Euro 2024, fiind chemat la reprezentiva U21 de către Emil Săndoi, care va juca amicale cu Portugalia și Germania.

"Trebuia să rămână la Nice sau să caute împrumuturi în Belgia, Olanda, Italia"

"Din punctul meu de vedere, Rareș Ilie a făcut o mare greșeală. Trebuia ori să rămână la Nice, ori să caute împrumuturi în Belgia, în Olanda, în Italia. A semnat cu Pastorello (n.r. - Federico Pastorello), care e italian, are relații în Italia. De ce nu l-a dus în Italia?

Pe un impresar străin nu îl interesează de jucător, vrea doar să-și ia banii. Am înțeles că avea Florin Tănase de la FCSB semnat cu el și s-a dus singur prin Arabia Saudită, iar acum l-a dat în judecată ca să-i dea comision. Jucătorii români nu înțeleg treaba cu agenții. "Mamă, îl are pe Lukaku, îl are pe Schmeichel, pe De Vrij!". Măi, copii, trebuie să înțelegeți că unul de-al vostru trage cu voi!

"Pe un impresar străin nu îl interesează de jucătorul român, vrea doar să-și ia banii"

Eu o să trag cu Radu Drăgușin toată viața mea pentru că l-am luat de la 15 ani, nu poți să tragi la fel cu un italian sau un englez. Ăsta e al meu de mic, îl știu, e ca parte din familia mea. Jucătorii români sunt sfătuiți prost și, dintr-o mutare greșită, își fac praf cariera.

Am văzut că Rareș Ilie nu joacă nici în Israel. Karanka, antrenorul de la Maccabi Tel Aviv, e prietenul meu și un foarte antrenor bun. Nici nu l-au dus la un club unde ăia să aibă interes să-l folosească. E împrumutat, e un club important de acolo, nu au nevoie neapărat de el. Stai în Franța sau du-te în Italia în Serie B, că agentul e un italian renumit!

"Nu a făcut o simplă greșeală, a făcut o greșeală imensă"

Nu a făcut o simplă greșeală, a făcut o greșeală imensă. Se întoarce la Nice, ăia vor dori să-l dea din nou împrumut, dar se va zice "Bine, mă, dar tu nu ai jucat în Israel!". E foarte delicat traseul pe care îl alegi. Noi de ce am stat atât până am ales Genoa pentru Radu Drăgușin? Am avut oferta cu două luni înainte, se supăraseră cei de acolo pe mine că le mai ceream un pic de timp. Ne-am gândit mult și am încercat să vedem strategia pentru viitor. E greu până dai startul unui jucător, ca să confirme, acum stau ca să-mi sune telefoanele.

A refuzat două oferte pentru Drăgușin, dintre care o echipă de top din Turcia

Am refuzat deja două nume care cu 5 ani înainte aș fi fost în primul avion ca să ajung acolo. Am refuzat două echipe, nici nu am vrut să discut cu ei pe tema Radu Drăgușin. Una din Turcia, o echipă de top, și una din Italia, mai nou. Nu făceau parte din planul nostru, să meargă în Turcia la 21 de ani. Să-l duci la 21 de ani în Turcia, indiferent că e Galatasaray, Beșiktaș, Fenerbahce, Trabzonspor, nu mi se pare o mutare bună. Dacă vrei să faci niște bani, te duci. Dacă vrei să ajungi la top și ai încredere în jucătorul pe care îl reprezinți nu-l duci niciodată.

"Dacă eram impresarul lui Rareș Ilie, nu-l duceam niciodată în Israel"

Eu, dacă eram impresarul lui Rareș Ilie, nu-l duceam niciodată în Israel. Ce să cauți în Israel? Mai bine revenea la Rapid, decât să se ducă în Israel! Aici măcar juca 100%, avea șanse să prindă naționala. Aș fi ales Rapidul înaintea lui Maccabi Tel Aviv.

Cu toate că ar fi fost un dezastru să te întorci la Rapid, după ce te-ai dus în Franța, dar fiecare după cum își gestionează cariera. Depinde care sunt obiectivele. Eu îi întreb pe jucători care sunt obiectivele lor. Vrei să joci la o echipă de top sau vrei să faci bani? Dacă vrea să facă bani, îl las în pace, să își găsească pe altcineva și să încerce să facă bani", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Maccabi Tel Aviv FC (FB), Rareș Ilie (FB), Gabriel Chirea