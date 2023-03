În absența căpitanului Vlad Chiricheș, accidentat din nou la echipa de club, postul de fundaș central îi dă bătăi de cap lui Edi Iordănescu, dar la nivel de lot selecționerul pare să aibă soluțiile necesare acoperirii postului, cu Radu Drăgușin (Genoa / locul 2 Serie B / 30 meciuri și 3 goluri), Adrian Rus (Pisa / locul 5 în Serie B / 14 meciuri), Ionuț Nedelcearu (Palermo / locul 8 în Serie B / 29 meciuri), și Andrei Burcă (CFR Cluj / locul 2 în Liga 1 / 20 meciuri). Impresarul Florin Manea a comentat declarațiile făcute de trei foști internaționali în privința postului și a echipei naționale.

"Gică Popescu trebuie să-și dea un pic drumul la vedere"

"Gică Popescu a zis că nu vede un alt fundaș central pentru echipa națională, poate Virgil Ghiță. Are vederea un pic limitată Gică Popescu la ceea ce crește în academia lor. Trebuie să-și dea un pic drumul la vedere. Sunt jucători buni la națională, iar Radu este jucătorul care poate are cea mai mare șansă să joace la nivel înalt.

Basarab Panduru a declarat și el că doar Dennis Man poate să joace în Serie A. Iarăși mi se pare o inepție. Drăgușin are 20 de meciuri în Serie A, la trei echipe diferite, a debutat în Champions League la Juventus, a jucat titular în sferturile Cupei Italiei, acum are cele mai multe meciuri jucate pentru Genoa, echipă aflată pe loc de promovare. Poate să joace în Serie A chiar la anul. De asemenea, Adi Iencsi a spus că Rus are cea mai mare experiență. Dacă e pe experiență, Tamaș și Săpunaru au cea mai mare experiență. Hai să-i luăm pe ei pentru că au experiență!

Fiecare cu părerea lui. Eu cam tot ce am prezis, s-a întâmplat. L-am luat pe Nicușor Stanciu și l-am dus la Vaslui. Am zis că o să fie numărul 10 al naționalei, în 6-7 ani, unii strâmbau din nas. S-a întâmplat. Am zis de Radu Drăgușin că o să fie un jucător important, că o să fie top. Vedem că se întâmplă asta.

"Am discutat personal cu Edi Iordănescu, pentru că înțelesese greșit ceva ce declarasem"

Nu aș vrea să vorbesc prea mult despre națională, pentru că nu vreau să se interpreteze greșit. Am discutat personal cu Edi Iordănescu, pentru că înțelesese greșit ceva ce declarasem eu. Sper din tot sufletul să începem bine această campanie și să câștigăm ambele meciuri. Eu îmi doresc ca naționala să învingă în toate meciurile și să ne calificăm la Euro 2024. Echipa națională e un bun național, toți îi vrem binele. Poate că pasiunea aceasta a noastră face să fie interpretate anumite declarații.

"Controversa cu Ianis Hagi a fost o problemă de comunicare"

Și controversa cu Ianis Hagi cred că s-a rezolvat, au fost probleme temporare, probleme de comunicare, cred eu. Gică Hagi a fost nemulțumit, din ce am văzut că a declarat, că nu a fost pe lista lărgită, deși i se spusese că e un jucător important pentru selecționer. De cealaltă parte, antrenorul e normal să ia jucătorii care sunt 100%. Cred că s-a rezolvat chestiunea, pentru că Ianis Hagi este un jucător important, cu potențial confirmat, care a ajutat naționala", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro

Declarația lui Gică Popescu:

"În momentul în care întrebi despre o echipă națională valoroasă, începi cu fundașii centrali. Trebuie să-i știi. Îi știai în perioada noastă: Belodedici, Prodan și cine mai juca. Eu nu știu astăzi, dacă sunt pus să aleg, să nominalizez doi fundași centrali. Mă gândesc poate la Ghiță (n.r. Virgil Ghiță, de la FC Cracovia) că îl cunosc și am văzut că este convocat, Burcă (n.r. Andrei Burcă de la CFR Cluj)".