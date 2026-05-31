Deși a condus încă din minutul 6, după reușita lui Kai Havertz, Arsenal s-a văzut egalată în repriza secundă în urma golului din penalty reușit de Ousmane Dembele. Meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde din tabăra "tunarilor" nu au nimerit ținta Eberechi Eze și Gabriel Magalhaes.

Marquinhos a mers să-l consoleze pe Gabriel după finala PSG - Arsenal

Gabriel a șutat peste poartă de la 11 metri, punând astfel capăt finalei de la Budapesta. A fost momentul în care jucătorii de la Arsenal s-au prăbușit la mijlocul terenului, iar elevii lui Luis Enrique au început să sărbătorească un nou trofeu Champions League.

În timp ce toți jucătorii de la PSG se îmbrățișau și alergau pe teren, căpitanul Marquinhos a mers la conaționalul Gabriel pentru a-l consola după ratare.