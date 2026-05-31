Imaginea finalei! Ce făcea căpitanul lui PSG când toți colegii sărbătoreau câștigarea Champions League

Paris Saint-Germain a câștigat pentru a doua oară consecutiv trofeul UEFA Champions League, după ce a trecut în finala de la Budapesta de Arsenal (1-1, 4-3 d.l.d.).

Deși a condus încă din minutul 6, după reușita lui Kai Havertz, Arsenal s-a văzut egalată în repriza secundă în urma golului din penalty reușit de Ousmane Dembele. Meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde din tabăra "tunarilor" nu au nimerit ținta Eberechi Eze și Gabriel Magalhaes.

Marquinhos a mers să-l consoleze pe Gabriel după finala PSG - Arsenal

Gabriel a șutat peste poartă de la 11 metri, punând astfel capăt finalei de la Budapesta. A fost momentul în care jucătorii de la Arsenal s-au prăbușit la mijlocul terenului, iar elevii lui Luis Enrique au început să sărbătorească un nou trofeu Champions League.

În timp ce toți jucătorii de la PSG se îmbrățișau și alergau pe teren, căpitanul Marquinhos a mers la conaționalul Gabriel pentru a-l consola după ratare.

Odegaard: "Marquinhos este un gentleman"

Martin Odegaard, mijlocașul lui Arsenal, a salutat gestul făcut de Marquinhos imediat după finala de la Budapesta.

"Marquinhos este un gentleman. Este probabil unul dintre cei mai experimentați jucători din fotbalul actual", a spus Odegaard, referindu-se la momentele de după ultima lovitură de la 11 metri.

Marquinhos și Gabriel vor juca pentru Brazilia la Cupa Mondială din această vară. Selecționerul Carlo Ancelotti i-a inclus pe ambii în lot.

Ajuns la 32 de ani, Marquinhos este din 2013 la Paris Saint-Germain, după ce a fost cumpărat de la AS Roma. Brazilianul a cucerit nu mai puțin de 29 de trofee, inclusiv două Champions League și 11 titluri în Ligue 1.

Sărbătoarea lui PSG după al doilea triumf consecutiv în UCL

