Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: "Hai să ne clarificăm!"

În presa internațională au fost publicate informații potrivit cărora internaționalul român ar urma să revină în Serie A, la Napoli, iar Florin Manea a ținut să pună capăt speculațiilor.

"N-am vorbit cu nimeni, n-avem nicio intenţie să plecăm. Hai să clarificăm! A apărut că jucătorul a dat ok, n-a dat niciun ok. El mai are 6 ani contract cu Tottenham. Vrea să rămână acolo, nu s-a discutat nimic.

Mai ales că acum focusul este pe naţionala României, pe Campionatul European. Dar nu are niciun gând să plece şi nu am discutat cu nimeni. Nu ne-a contactat nimeni şi nu vrea să plece de la Tottenham.

A semnat în ianuarie pe 6 ani şi jumătate şi vrea să rămână la Tottenham", a spus impresarul, potrivit Fanatik.

Românul de la EURO 2024 care i-a dat pe spate pe jurnaliștii de la New York Times

În ultimul meci din faza grupelor, România a remizat cu Slovacia, scor 1-1. De un punct aveau nevoie tricolorii pentru a-și asigura prezența în faza eliminatorie de la EURO 2024.

Jurnaliștii americani de la New York Times au scris despre Radu Drăgușin, stâlpul din defensiva lui Edi Iordănescu de la națională, care este legitimat din iarnă la clubul din Premier League, Tottenham Hotspur.

”Cu spatele plin de noroi, Radu Drăgușin a urlat de bucurie după ce și-a apărat echipa timp de 90 de minute în ultimul meci al României din faza grupelor la EURO 2024, împotriva Slovaciei. Furtuna care a avut loc în timpul meciului de pe arena din Frankfurt a udat serios terenul.

În afară de un moment în care s-a înălțat stângaci și l-a enervat pe portarul Florin Niță, Radu Drăgușin a rămas calm pe tot parcursul meciului încheiat cu scorul de 1-1, care a dus țara sa în fruntea grupei E dar și calificarea în optimile de finală.

Trupa lui Edward Iordănescu se va confrunta marți cu Olanda la Munchen, un meci în care Radu Drăgușin în va înfrunta pe coechipierul său de la Tottenham Hotspur Micky van de Ven”, a scris New York Times.