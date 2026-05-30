Mihai Stoica l-a făcut praf pe câștigătorul Champions League: ”A fost penibil!”

PSG a învins-o pe Arsenal în finala Champions League, scor 1-1 (4-3 d.l.d.), iar trofeul rămâne la Paris. 

”Tunarii” au deschis scorul prin Kai Havertz, dar parizienii au egalat prin Dembele, care a transformat un penalty obținut după un fault în careu al lui Mosquera asupra lui Kvaratskhelia, iar meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde echipa lui Luis Enrique a avut câștig de cauză. 

Mihai Stoica l-a făcut praf pe Marquinhos

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a urmărit atent finala Champions League și, chiar dacă PSG a ridicat trofeul, oficialul roș-albaștrilor nu a avut deloc cuvinte de laudă pentru unul dintre starurile parizienilor. 

Conducătorul de la FCSB crede că PSG trebuie să schimbe liniile pentru următoarea stagiune, pentru că acest trofeu a fost câștigat cu foarte mult noroc. Mihai Stoica este de părere că echipa lui Luis Enrique suferă foarte mult la nivelul fundașilor centrali și l-a criticat în termeni duri pe Marquinhos, căpitanul parizienilor. 

Acum trebuie să opereze modificări. A câștigat două ediții la rând, iar pe aceasta cu multă șansă. Nu poți să mai joci cu aceeași echipă. Aș schimba ambii fundași centrali, au fost foarte slabi.

Mă uit acum, Marquinhos ridică trofeul și a fost penibil. La fundașii laterali nu aș schimba nimic. Aș încerca să scap de Barcola, care a costat o grămadă de bani și nu ajută echipa.

În afară de Donnarumma, niciun alt titular nu a fost în finala de anul trecut, totuși. Aș face schimbări, poate deja se cunosc prea bine între ei”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

