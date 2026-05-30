Deţinătoarea titlului, Paris Saint-Germain, este primul club francez care reuşeşte să ajungă în trei finale de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor – şi primul care bifează prezenţe în finale consecutive. Sezonul trecut, parizienii au devenit doar a doua echipă franceză care câştigă această competiţie, urmând succesului obţinut de Marseille în sezonul 1992/93.

Formaţia franceză Paris Saint-Germain şi echipa engleză Arsenal Londra se întâlnesc, sâmbătă, în finala Ligii Campionilor. Meciul se dispută de la ora 19.00, pe Puskas Arena de la Budapesta.

Paris Saint-Germain este prima deţinătoare a trofeului care ajunge din nou în finala Ligii Campionilor după performanţa realizată de Real Madrid în sezoanele 2016/17 şi 2017/18 – ambele fiind sezoane în care madrilenii au reuşit ulterior să şi câştige titlul.

Campioana din Ligue 1 are în palmares o victorie şi o înfrângere în cele două finale de Liga Campionilor disputate anterior. Ei au pierdut cu 0-1 în faţa celor de la Bayern în sezonul 2019/20 şi au învins-o pe Inter cu 5-0 în sezonul trecut, aceasta fiind cea mai mare diferenţă de scor înregistrată vreodată într-o finală de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor.

Paris a câştigat cinci confruntări consecutive în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor împotriva cluburilor englezeşti. Sezonul trecut, francezii au eliminat Liverpool, Aston Villa şi Arsenal în optimi, sferturi şi, respectiv, semifinale, iar în acest sezon le-au învins pe Chelsea şi Liverpool în optimi şi sferturi.